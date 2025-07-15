Cömhüriyät tarixınıñ iñ ozın töne bularaq sanala alınuçı bu kereşü waqıtında ilneñ här poçmağında milli totışnı kürep buldı.
2016nçı yılnıñ 15nçe iyule İstanbulda normal’ kön kebek başlanıp kitte. Läkin ozaqlamıy tarix yazılğan onıtılmaz töngä äylände. Comğa könne kiçke 10da şähär simvollarınnan bulğan Boğaziçi küpere häm Fatix Soltan Mäxmät küpere ğaskärlär häm berleklär tarafınnan maşinalar öçen yabıldı.
Berazdan xärbi boralaqlar keşelärgä ut aça başladı. Ul waqıttağı prem’yer-ministr Binali Yıldırım açıqlaw yasap, armiya êçendäge ber törkemneñ xökümätne bärep töşerergä tırışuın äytte. Änkaradağı İlbaşı Sarayı häm Mäcles tä bulğan şaqtıy bina xökümätneñ üz F-16 oçqıçları tarafınnan bombağa totıldı. Televideniye kanallarınıñ tapşıruları tuqtatıldı.
Törkiyä teleradiokompaniyase diktorına turıdan-turı êfirda tüntäreleş belderegesen uqıttılar. Törek xalqı närsälärneñ bula alaçağın abaylap almasa da, uylap tormıyça uramnarğa ağıldı. Tüntäreleşne tuqtatu öçen tank aldına bastı. Törkiyä ilbaşı Ärdoğan turıdan-turı êfirda xalıqqa möräcäğat’ itte:
"“Millätebezgä süzem bar. Xalqıbıznı vilayät’lärebez uramnarı, mäydannarına çaqıram. Aêroportlarına çaqıram. Millät bularaq mäydannarda, aêroportlarda cıyılıyq häm bu azçılıq törkemeneñ tankları belän qarşı torıyq.”
İldä meñnärçä watandaş bu çaqıruğa qolaq saldı häm tañ atqançı batırlarça qarşı tordı. İkençe könne qoyaş çıqqanda tüntäreleş kereşüe watanpärwär millät tarafınnan tarmar itelde. Kereşüdä qatnaşqan xärbilärneñ kübese şunduq qulğa alındı häm qalğannarı da irtänge sägät’lärdä birelde.