Törkiyä Cömhüriyäte İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Berläşkän Ğäräp Ämirlekläre Däwlät başlığı Şäyex Möxämmäd bin Zayäd Al Nahyan belän ütkärgän telefon söyläşüendä “Terrorçılıqtan arındırılğan Törkiyä” iniśiativası belän Törkiyäneñ häm ilneñ häm dä töbäkneñ kön tärtibennän terrorçılıqnı çığaruğa yünälgän möhim adım yasawın belderde.
İlbaşı idaräseneñ Êlemtä räislege beldergänçä, yäkşämbe könne ütkärelgän telefon söyläşüendä Ärdoğan bu yünäleştäge tırışularnıñ täwäkkällek belän alıp barılaçağın bilgeläp uzdı.
Berläşkän Ğäräp Ämirlekläre liderı Al Nahyan isä, Törkiyäneñ şuşı maqsatınıñ regional iminlekkä möhim öleş kertäçägen iskärtep uzıp, barışnıñ uñışlı tämamlanuı öçen üzeneñ teläklären citkerde.
Ärdoğan monnan tış Törkiyä belän Berläşkän Ğäräp Ämirlekläre arasındağı strategik urtaqlıqnıñ böten ölkälärdä uñay näticälär tudıruına häm biğräk tä saqlanu sänäğäte belän yaña texnologiyälärdä zur potenśialgä iyä buluına basım yasadı.
Söyläşü waqıtında Ärdoğan Äbu-Dabidä başlatılğan Azärbaycan-Ärmänstan tınıçlıq söyläşülären iğtibar belän küzätep baruların häm Qavqazda daimi tınıçlıqnıñ urnaştırıluı öçen böten konstruktiv iniśiativalarnı yaqlarğa däwam itäçäklären belderde.