TÜRKİYE
1 min uqıu
İlbaşı Ärdoğan: “Törkiyä terrorçılıqnı töbäk kön tärtibennän çığaru öçen xälitkeç adımnar yasıy"
İlbaşı Ärdoğan BĞÄ liderı belän ütkärgän telefon söyläşüendä, “Terrorçılıqtan arındırılğan Törkiyä” maqsatı qısalarındağı tırışularnıñ täwäkkällek belän alıp barılaçağın belderep, strategik urtaqlıq häm töbäk tınıçlığı kereşülärenä iğtibarnı yünältte
İlbaşı Ärdoğan: “Törkiyä terrorçılıqnı töbäk kön tärtibennän çığaru öçen xälitkeç adımnar yasıy"
During the call, Erdogan said these efforts will continue with determination, according to Türkiye’s Communications Directorate. / AA
13 Июль 2025

Törkiyä Cömhüriyäte İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Berläşkän Ğäräp Ämirlekläre Däwlät başlığı Şäyex Möxämmäd bin Zayäd Al Nahyan belän ütkärgän telefon söyläşüendä “Terrorçılıqtan arındırılğan Törkiyä” iniśiativası belän Törkiyäneñ häm ilneñ häm dä töbäkneñ kön tärtibennän terrorçılıqnı çığaruğa yünälgän möhim adım yasawın belderde.

İlbaşı idaräseneñ Êlemtä räislege beldergänçä, yäkşämbe könne ütkärelgän telefon söyläşüendä Ärdoğan bu yünäleştäge tırışularnıñ täwäkkällek belän alıp barılaçağın bilgeläp uzdı.

Berläşkän Ğäräp Ämirlekläre liderı Al Nahyan isä, Törkiyäneñ şuşı maqsatınıñ regional iminlekkä möhim öleş kertäçägen iskärtep uzıp, barışnıñ uñışlı tämamlanuı öçen üzeneñ teläklären citkerde.

Ärdoğan monnan tış Törkiyä belän Berläşkän Ğäräp Ämirlekläre arasındağı strategik urtaqlıqnıñ böten ölkälärdä uñay näticälär tudıruına häm biğräk tä saqlanu sänäğäte belän yaña texnologiyälärdä zur potenśialgä iyä buluına basım yasadı.

Söyläşü waqıtında Ärdoğan Äbu-Dabidä başlatılğan Azärbaycan-Ärmänstan tınıçlıq söyläşülären iğtibar belän küzätep baruların häm Qavqazda daimi tınıçlıqnıñ urnaştırıluı öçen böten konstruktiv iniśiativalarnı yaqlarğa däwam itäçäklären belderde.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us