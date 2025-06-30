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Xamaney:” Tramp AQŞ höcümnäreneñ täêsiren küpertep kürsätte"
İran dini liderı AQŞnıñ Tährandağı atom - töş qorılmalarına oyıştırğan höcümnäreneñ maqsatına ireşä almawın äytte.
Xamaney:” Tramp AQŞ höcümnäreneñ täêsiren küpertep kürsätte"
Khamenei says Trump needed this exaggeration. / Reuters
30 Июнь 2025

İrannıñ dini liderı AQŞ ilbaşı Donal'd Trampnı AQŞnıñ  atom qorılmalarına soñğı xärbi höcümnäreneñ uñışların küpertep kürsätüdä ğayepläde häm bu höcümnärneñ möhim näticälär birmäwen belderde.

Ali Xameney yäkşämbe könne räsmi “X” akkauntında yasağan belderüendä: “Amerika ilbaşı waqıyğalarnı ğadättän tış küpertte häm aña bu arttırıp kürsätü kiräklege açıqlandı”, – dide.

Ul bolay dip östäde: “Bu süzlärne işetkän härkem süzlärneñ artqı planında başqa ber çınbarlıq yatqanın añladı. Alar berni êşli almadılar häm bu xaqıyqät’ne yäşerü öçen küpertep kürsätüne qullandılar”.

Mona qadär Tramp “Fox News”qa birgän äñgämäsendä bolay digän ide: “Bez êçkä kerep, alarnıñ atom - töş  säläten yuqqa çığardıq häm tuqtadıq. Bu bik yaxşı närsä ide. Alar däwam itä almağan bulırlar ide... Bu bik tığız 12 kön ide – bik-bik awır”.

İzrail belän İran arasındağı bäreleş 13 nçe iyün’ könne İzrailneñ İrannıñ xärbi, atom - töş  häm grajdan qorılmalarına hawa höcümnäre başqaruı belän başlanıp kitte. İran sälamätlek saqlaw ministrlığı mäğ’lümatına qarağanda, bu höcümnärdä  kim digändä 606 keşe hälaq buldı, 5.332 keşe yaralandı.

Qodüs Yähüd universitetı mäğ’lümatlarına qarağanda, Tähran İzrailgä cawap räweşendä raketa häm pilotsız oçu apparatları belän höcüm oyıştırdı, näticädä kim digändä 29 keşe hälaq buldı, 3.400dän artıq keşe yaralandı.

AQŞ İrannıñ Fordo, Netenz häm İsfaxan şähärlärendäge atom -  töş qorılmaların bombalap bäreleşne tağın da köçäytte.

Bäreleşlär 24 nçe iyün’ könne ğamälgä kergän AQŞ yaqlawındağı utnı tuqtatu belän tuqtadı.

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