SÄYÄSÄT
1 min uqıu
Qıtay belän Ärmänstan Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitında strategik partnyerlıq urnaştırdı
Si Cinpiñ belän Nikol Paşinyan Qıtaynıñ Täncin şähärendä oçraştı.
Qıtay belän Ärmänstan Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitında strategik partnyerlıq urnaştırdı
/ Reuters
31 Август 2025

Däwlät mediası CCTV xäbär itkänçä, yäkşämbe könne Qıtaynıñ tön’yağında urnaşqan Täncin port şähärendä Qıtay häm Ärmänstan liderları oçraşıp strategik partnyerlıq urnaştırdılar.

CCTV mäğ’lümatına qarağanda, Qıtay däwlät başlığı Si Cinpiñ Ärmänstan xökümäte başlığı Nikol Paşinyanğa Qıtay belän Ärmänstannıñ ber-bersen yaqlawı häm barlıq ölkälärdä dä xezmättäşlekne tiränäytergä tiyeşlege turında belderde.

Paşinyan Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitında qatnaşu öçen xäzer Täncindä.

Täqdim itelä

Ärmänstan — Qıtaynıñ Könçığış Aziyädän Awrupa illärenä totaşuın maqsat itep quyğan “Ber poyas – ber yul” inişiativası yulında urnaşqan illärneñ berse.

Bu belderü Aziya häm Yaqın Könçığıştan liderlar cıyılğan Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitında yasaldı.

Si Cinpiñ Paşinyannı Täncindä qarşı aldı, oçraşuda Qıtaynıñ töbäk ittifaqların formalaştıruda  täêsireneñ köçäyüen häm Global Kön’yaq belän berdämlekne nığıtuğa bäyle kiñräk yöklämälären assızıqladı.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us