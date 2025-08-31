Däwlät mediası CCTV xäbär itkänçä, yäkşämbe könne Qıtaynıñ tön’yağında urnaşqan Täncin port şähärendä Qıtay häm Ärmänstan liderları oçraşıp strategik partnyerlıq urnaştırdılar.
CCTV mäğ’lümatına qarağanda, Qıtay däwlät başlığı Si Cinpiñ Ärmänstan xökümäte başlığı Nikol Paşinyanğa Qıtay belän Ärmänstannıñ ber-bersen yaqlawı häm barlıq ölkälärdä dä xezmättäşlekne tiränäytergä tiyeşlege turında belderde.
Paşinyan Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitında qatnaşu öçen xäzer Täncindä.
Ärmänstan — Qıtaynıñ Könçığış Aziyädän Awrupa illärenä totaşuın maqsat itep quyğan “Ber poyas – ber yul” inişiativası yulında urnaşqan illärneñ berse.
Bu belderü Aziya häm Yaqın Könçığıştan liderlar cıyılğan Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitında yasaldı.
Si Cinpiñ Paşinyannı Täncindä qarşı aldı, oçraşuda Qıtaynıñ töbäk ittifaqların formalaştıruda täêsireneñ köçäyüen häm Global Kön’yaq belän berdämlekne nığıtuğa bäyle kiñräk yöklämälären assızıqladı.