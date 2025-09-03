ĞAZZÄ SUĞIŞI
2 min uqıu
Belgiyä İzrailgä qarata sanksiyälärne açıqladı häm Fälästinne tanıyacağın qabat äytte
Wäqalätlelär qanunsız kilep urnaşqan İzrail watandaşlarına qarata konsullıq xezmätlären çikläyäçäk häm D törendäge vizanı birdermäw yulların qarayaçaq.
Belgiyä İzrailgä qarata sanksiyälärne açıqladı häm Fälästinne tanıyacağın qabat äytte
Belgiä, alda Franțśiya, Böyek Britaniya, Kanada häm Avstraliya kebek, Kiläse BMG'da Fələstin'ne tanıyçaqların äytep ütkän illärneñ yullarınnan bara. / AP Archive
3 Сентябрь 2025

Belgiyä Ğazzädäge genotsid arqasında İzrailgä qarşı kiñ külämle çaralar iğlan itte. Bu çaralar arasında sanktsiyälär, qoral satuğa kiñäytelgän êmbargo häm basıp alınğan cirlärdä urnaşqan İzrail qanunsız toraq punktlarında citeşterelgän tovar häm xezmätlärne kertüne tıyu bar.

Ministrlar şurasınıñ çikläwle utırışında qabul itelgän kileşü İzrailgä basımnı arttıru häm "Fälästindäge humanitar faciğa" dip atalğan xälgä cawap birüne maqsat itep quya.

İzrailneñ uñçı radikal ministrları İtamar Ben-Gvir häm Bezalel Smotriç, şulay uq, “Xamas”nıñ säyäsi häm xärbi citäkçeläre Belgiyädä “persona non grata” dip iğlan iteläçäk. Alarnıñ isemnäre Şengen mäğlümat sistemasına (SIS) kerteläçäk.

Belgiyä xakimiyätläre qanunsız cirleklärdä yäşäwçe İzrail watandaşlarına konsullıq xezmätlären çikläyäçäk häm anda yäşäwçe izraillelärgä D törendäge ozaq waqıtlı vizalar birüne kire qağu yulların tikşeräçäk.

Belgiyä federal prokuraturasına İzraildä yäisä basıp alınğan Fälästin cirlärendä xalıqara humanitar xoquqnıñ citdi bozılularında qatnaşqan Belgiyä watandaşların cawapqa tartu burıçı yöklänäçäk.

Xökümät İzrailgä qoral êksportına häm tranzitına qarata tıyunı kiñäytep, aña barlıq xärbi häm ike maqsatlı äyberlärne kertü qararı çığardı. Monnan tış, Awrupa Berlege belän tulı êmbargoga ireşü öçen êş alıp barılaçaq.

Patşa qanunsız İzrail urnaşuçıları citeştergän tovarlarnı kertüne tıyu turındağı qararnı raslıy, bu inde Irlandiyä häm Sloveniyä tarafınnan qabul itelgän çaralarğa oxşaş.

Täqdim itelä

Belgiyä xökümäte, östäwenä, İzrail xärbi oçqıçlarınıñ üz kiñleklärennän faydalanu sorawların kire qağa häm İzrail saqlanu cihazlarına bäylelekne kimetäçäk.

Fälästinne tanu

Belgiyä ike däwlätle çişeleşne yaqlawın qabat rasladı häm, Fälästin däwläten tanuğa işarä itep, Frantsiyä häm Soğud Ğaräbstanı belän bergä Nyu- York deklaratsiyäsenä quşılu planın iğlan itte.

Xökümät räsmi tanu barlıq totıqlar azat itelgännän soñ häm “Xamas” kebek törkemnär Fälästin idaräsenä kertelmägän oçraqta bulaçaq dip belderde.

Awrupa däräcäsendä Belgiyä İzrail belän säwdä, tikşerenü häm aviatsiyä kileşülären tuqtatu häm Awrupa Berlege texnik programmaları aşa xezmättäşlekne tuqtatu öçen basım yasıyaçaq.

"Federal xökümät konfliktta qatnaşqan barlıq yaqlar tarafınnan xalıqara xoquqnıñ ütälüe täêmin itelügä üzeneñ nık ışanıçın belderä," dip äytelä belderüdä.

Belgiyä Frantsiyä, Böyekbritaniyä, Kanada häm Avstraliyä kebek illärgä iyärä, alar Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ ğomum şurasında Fälästinne tanıyçaqların citkerde.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us