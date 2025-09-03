Belgiyä Ğazzädäge genotsid arqasında İzrailgä qarşı kiñ külämle çaralar iğlan itte. Bu çaralar arasında sanktsiyälär, qoral satuğa kiñäytelgän êmbargo häm basıp alınğan cirlärdä urnaşqan İzrail qanunsız toraq punktlarında citeşterelgän tovar häm xezmätlärne kertüne tıyu bar.
Ministrlar şurasınıñ çikläwle utırışında qabul itelgän kileşü İzrailgä basımnı arttıru häm "Fälästindäge humanitar faciğa" dip atalğan xälgä cawap birüne maqsat itep quya.
İzrailneñ uñçı radikal ministrları İtamar Ben-Gvir häm Bezalel Smotriç, şulay uq, “Xamas”nıñ säyäsi häm xärbi citäkçeläre Belgiyädä “persona non grata” dip iğlan iteläçäk. Alarnıñ isemnäre Şengen mäğlümat sistemasına (SIS) kerteläçäk.
Belgiyä xakimiyätläre qanunsız cirleklärdä yäşäwçe İzrail watandaşlarına konsullıq xezmätlären çikläyäçäk häm anda yäşäwçe izraillelärgä D törendäge ozaq waqıtlı vizalar birüne kire qağu yulların tikşeräçäk.
Belgiyä federal prokuraturasına İzraildä yäisä basıp alınğan Fälästin cirlärendä xalıqara humanitar xoquqnıñ citdi bozılularında qatnaşqan Belgiyä watandaşların cawapqa tartu burıçı yöklänäçäk.
Xökümät İzrailgä qoral êksportına häm tranzitına qarata tıyunı kiñäytep, aña barlıq xärbi häm ike maqsatlı äyberlärne kertü qararı çığardı. Monnan tış, Awrupa Berlege belän tulı êmbargoga ireşü öçen êş alıp barılaçaq.
Patşa qanunsız İzrail urnaşuçıları citeştergän tovarlarnı kertüne tıyu turındağı qararnı raslıy, bu inde Irlandiyä häm Sloveniyä tarafınnan qabul itelgän çaralarğa oxşaş.
Belgiyä xökümäte, östäwenä, İzrail xärbi oçqıçlarınıñ üz kiñleklärennän faydalanu sorawların kire qağa häm İzrail saqlanu cihazlarına bäylelekne kimetäçäk.
Fälästinne tanu
Belgiyä ike däwlätle çişeleşne yaqlawın qabat rasladı häm, Fälästin däwläten tanuğa işarä itep, Frantsiyä häm Soğud Ğaräbstanı belän bergä Nyu- York deklaratsiyäsenä quşılu planın iğlan itte.
Xökümät räsmi tanu barlıq totıqlar azat itelgännän soñ häm “Xamas” kebek törkemnär Fälästin idaräsenä kertelmägän oçraqta bulaçaq dip belderde.
Awrupa däräcäsendä Belgiyä İzrail belän säwdä, tikşerenü häm aviatsiyä kileşülären tuqtatu häm Awrupa Berlege texnik programmaları aşa xezmättäşlekne tuqtatu öçen basım yasıyaçaq.
"Federal xökümät konfliktta qatnaşqan barlıq yaqlar tarafınnan xalıqara xoquqnıñ ütälüe täêmin itelügä üzeneñ nık ışanıçın belderä," dip äytelä belderüdä.
Belgiyä Frantsiyä, Böyekbritaniyä, Kanada häm Avstraliyä kebek illärgä iyärä, alar Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ ğomum şurasında Fälästinne tanıyçaqların citkerde.