DÖNYA
Dönyanıñ iñ näzakätle sudyası wafat
Frank Kaprio yumorı häm uñay möğamäläse belän millionlağan küñelne yawladı
Dönyanıñ iñ näzakätle sudyası wafat
/ AP
21 Август 2025

Dönyanıñ iñ näzakätle sudyası bularaq belengän Frank Kaprio 88 yäşendä wafat buldı.

Kaprio yumorı, uñay möğamäläse häm näzakäte belän millionlağan keşeneñ künelen yawladı.

Amerikalı sudya Frank Kaprio pankreatit yaman şeşennän 88 yäşendä yaqtı dönyadan kitte.

Täqdim itelä

İnstagramdağı räsmi akkauntında çärşämbe könne yasalğan belderüdä bolay diyelde: “Dönyanıñ iñ näzakätle sudyası Kaprionıñ mäxkämä zalı häm annan tış başqarğan êşçänlekläre belän millionlağan keşegä yärdäm itte. Ul yumorı, uñay möğamäläse häm näzakäte belän iskä alınaçaq.”

Ülemennän ber kön alda Kaprio İnstagramda üze öçen doğa sorağan ide.

“Bu awır köräştä doğalarığızğa ixtıyacım bar. Qızğanıç, xastalığım arttı, min qabat xastaxanädä. Mine doğalarda xäterläwegezne telim. Doğanın köçenä çın yöräktän ışanam,” – dide ul.

