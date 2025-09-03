AQŞ ilbaşı Donald Tramp Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putinnan "bik qanäğatsez" buluın belderde, çönki Ukraina liderı Volodimir Zelenskiy belän Putin arasındağı oçraşu planı tiräsendä añlaşılmawçanlıq däwam itä.
Tramp sişämbe könne “Scott Jennings Radio Show” tapşıruında intervyu waqıtında: "Minem küñelemne töşerde. Bez anıñ belän härwaqıt bik yaxşı mönäsäbättä idek. Şuña kürä bik küñelemne töşerdez," dip äytte .
Bu süzlär Trampnıñ avgust ayında ike lider belän dä oçraşularınnan soñ äytelde. Ul berençe tapqır Putin belän 15 avgustta Alyaskada, annan soñ 3 kön ütkäç Zelenskiy häm Awrupa liderları belän Aq Yortta küreşep söyläşte.
Tramp ul waqıtta Putin-Zelenskiy oçraşuı bulaçağın, monıñ soñınnan üze qatnaşında öçyaqlı cıyılışqa kiteräçägen äytkän ide.
Läkin Kreml bu mömkinleklärne tübän bäyäläde, Rusiyä tışqı êşlär ministrı Sergey Lavrov çärşämbe könne "yaña territorial çınbarlıqlar" tanılğan häm qanun nigezendä räsmi räweştä bilgelängän oçraqta ğına söyläşülär däwam itä alaçağın belderde.
Lavrov, şulay uq, teläsä-nindi kileşü ike yaq öçen dä iminlek garantiyälären üz êçenä alırğa häm Ukrainanıñ "neytral, ber yaqqa da qaramıy torğan häm atom-töş qoralı bulmağan statusın" täêmin itärgä tiyeşlegen äytte.
Tramp, ägär oçraşu bulmasa, Rusiyäneñ cäzağa tartıla alaçağın belderde. "Äye, sanksiyälär bulaçaq," dip äytte ul Aq Yortta jurnalistlarğa häm: "Närsä bulaçağın häm alarnıñ närsä êşliyäçägen kürerbez. Min monı bik yaqınnan küzätäm" - dip östäde.
Tramp moñarçı da, ägär alğa kiteş bulmasa, Mäskäwneñ "zur sanksiyälär yäisä zur tamğaxanä tarifları yäisä ikese belän dä" oçraşa alaçağı turında kisätkän ide.
AQŞ finans ministrı Skott Bessent duşämbe könne "böten mömkinleklär qarala" dip belderde häm Putinnı Alyaska sammitınnan soñ höcümnärne arttıruda ğayepläde.
"İlbaşı Putin ... äxlaqsız räweştä bombalaw kampaniyäsen arttırdı," dip äytte Bessent “Fox News”qa.
"İlbaşı Tramp citäkçelegendä barlıq variantlar qarala, häm bez alarnı bu atnada bik yaqınnan tikşeräçäkbez."
Zelenskiy Mäskäwne oçraşunı totqarlawda ğayepläde, ä Rusiyä kön tärtibe äzer tügel dip belderä.
Lavrov Rusiyä häm Ukraina delegatsiyäläre citäkçeläreneñ turıdan-turı êlemtädä buluın äytte. "Bez söyläşülärneñ däwam itüen kötäbez," dip belderde ul.