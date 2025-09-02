TÖRKİ DÖNYA
2 min uqıu
Törkiyä Minsk törkemen tarqatu qararın xuplıy
Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı monı Ärmänstan-Azärbaycan tınıçlıq prośessında möhim adım dip bäyäläde.
Türkiyä, Azärbaycannıň daima yaqlawçısı bulıp, bu tarqalu Sänäk Kaftkasındağı däwamlı söyläşügä atkan adım dip qaraya. / AA
2 Сентябрь 2025

Törkiyä Awrupa iminlek häm xezmättäşlek oyışmasınıñ (AİXO) Minsk törkemen tarqatu qararın xupladı. Bu törkem 30 yıl êlek Ärmänstan belän Azärbaycan arasında Qarabax töbäge öçen nizağnı çişü maqsatınnan tözelgän ide.

“2025nçe yılnıñ 1nçe sentyabrendä AİXO ministrlar şurası tarafınnan Minsk törkemen häm aña bäyle strukturalarnı beterü turında qabul itelgän qararnı xuplıybız,” - dip belderde Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı sişämbe könne.

“Bu tarixi qarar, ike ilneñ urtaq tırışlığı belän qabul itelde häm Azärbaycan belän Ärmänstan arasında tınıçlıq prośessında möhim adım bulıp tora,” - dip östäde ministrlıq.

Täqdim itelä

Minsk törkeme 1992 yılda Qarabax nizağın tınıç yul belän çişü maqsatında tözelgän ide. Anıñ räistäşläre bularaq Rusiyä, AQŞ häm Franśiyä qatnaştı, läkin törkem daimi çişeleş täqdim itä almadı. Azärbaycan küptännän birle bu törkemne beterüne taläp itä ide, bu alarnıñ Ärmänstan belän räsmi tınıçlıq kileşüenä taba alğa baru öçen şart bulıp tora.

Törkemne beterü qararı 8 avgustta AQŞ ilbaşı Donald Tramp citäkçelegendä Aq Yortta ütkän sammittan soñ qabul itelde. Bu cıyılışta Azärbaycan däwlät başlığı İlham Äliyev häm Ärmänstan premyer-ministrı Nikol Paşinyan söyläşülär alıp bardı. Şunnan soñ ike ilneñ tışqı êşlär ministrları Awrupa iminlek häm xezmättäşlek oyışmasına törkemne beterü turında urtaq möräcäğät belän çıqtı.

Törkiyä Azärbaycannı bu nizağta härwaqıt yaqlap kilde häm törkemne beterüne Könyaq Qavqazda daimi tınıçlıq urnaştıru yulında adım dip bäyäli.

