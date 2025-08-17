TÜRKİYE
“Tramp - Putin söyläşüe - suğışnı tuqtatu öçen yaña êtärgeç”
Bu xaqta Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan citkerde
“Tramp - Putin söyläşüe - suğışnı tuqtatu öçen yaña êtärgeç”
17 Август 2025

Törkiyä ilbaşı Ärdoğan Ukraina däwlät başlığın da kertüçe yaña barışnıñ daimi tınıçlıqqa nigez äzerläwen ömet itüen äytep, Törkiyäneñ härtörle öleş kertegä äzer buluın citkerde.

Ärdoğan şimbä könne yasağan belderüendä AQŞ ilbaşı Donald Tramp häm Rusiyä liderı Vladimir Putin Alyaskada çınğa aşırğan söyläşüneñ Rusiyä-Ukraina suğışın beterü tırışlıqlarında yaña êtärgeç buluın açıqladı.

Törkiyä liderı sośial media akkauntında bolay dip yazdı: “AQŞ ilbaşı xörmätle Tramp belän Rusiyä Federaśiyase däwlät başlığı xörmätle Putin arasında Alyaskada uzğan söyläşülär Rusiyä-Ukraina suğışınıñ betüe öçen yaña êtärgeç qazandırdı.”

Ilbaşı tübändägeçä däwam itte: “Alyaska oçraşuın qanäğatelelek belän qabul itäm, bu yaña barışnıñ Ukraina ilbaşı Zelenskiy qatnaşında da daimi tınıçlıq öçen nigez buluın telibez. Törkiyä tınıçlıq urnaştıru öçen härtörle öleşne kertegä äzer.”

