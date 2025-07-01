Cäy başlağannan birle Törkiyädä urman yanğınnarı kisken arttı. Räsmi mäğ’lümatlarğa qarağanda, 1 iyün’nän bügengä qadär 1.516 yanğın terkälgän.
Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan düşämbe könne “X” platformasında yasağan belderüendä yanğın belän köräş törkemnäreneñ 27 oçqıç, 105 boralaq häm 14 pilotsız oçu apparatı belän täwlek buyı êşläwen rasladı.
Yanğınnarnı kontrol’ astına alu öçen yaqınça 6.000 su sipterü maşinası häm berençe yärdäm texnikası, şulay uq 25.000 urman xezmätkäre êşli.
Ärdoğan: “Älegä qadär 1.507 yanğın kontrol’ astına alındı. Oçqıç häm boralaqlar 10 meñ 260 oçış başqarıp 33 meñ 200 tonna su sipte”,- dip belderde.
Ärdoğan yanğınnar öçen cawaplı bulğan 31 keşeneñ qulğa alınuın, şulardan 10ısınıñ saq astına alınuın, tağın 10 keşeneñ yuridik saqlıq çarası belän irekkä cibärelüen äytte.
Törkiyä ilbaşı yanğınnan zıyan kürgän watandaşlarğa uzğınçı bulsın teläklären citkerde häm urman yanğınnarınıñ niqadär qızğanıç bulsa da, bötenläy diyärlek keşelär belän bäyle räweştä çığuın assızıqladı.
“Däwlätebez, älbättä, kiräkle barlıq çaralarnı kürä, läkin iñ möhime – yanğın çığuğa kirtä quyu ikänlegen onıtmaska kiräk” dide Ärdoğan häm watandaşlarnı kiläse ike ay buyı bik iğ’tibarlı bulırğa çaqırıp, “Yäşel Watannı” saqlarğa öndäde.