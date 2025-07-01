TÜRKİYE
1 min uqıu
Törkiyä urman yanğınnarı belän köräş öçen kiñ qırlı çaralar kürä
Yanğın sünderü törkemnäre 27 oçqıç, 105 boralaq häm 14 pilotsız oçu apparatı yärdämendä urman yanğınnarına qarşı daimi köräş alıp bara.
Törkiyä urman yanğınnarı belän köräş öçen kiñ qırlı çaralar kürä
Efforts continue to extinguish wildfires in Türkiye. / AA
1 Июль 2025

 

Cäy başlağannan birle Törkiyädä urman yanğınnarı kisken arttı. Räsmi mäğ’lümatlarğa qarağanda, 1 iyün’nän bügengä qadär 1.516 yanğın terkälgän.

Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan düşämbe könne “X” platformasında yasağan belderüendä yanğın belän köräş törkemnäreneñ 27 oçqıç, 105 boralaq häm 14 pilotsız oçu apparatı belän täwlek buyı êşläwen rasladı.

Yanğınnarnı kontrol’ astına alu öçen yaqınça 6.000 su sipterü maşinası häm berençe yärdäm texnikası, şulay uq 25.000 urman xezmätkäre êşli.

Ärdoğan: “Älegä qadär 1.507 yanğın kontrol’ astına alındı. Oçqıç häm boralaqlar 10 meñ 260 oçış başqarıp 33 meñ 200 tonna su sipte”,- dip belderde.

Ärdoğan yanğınnar öçen cawaplı bulğan 31 keşeneñ qulğa alınuın, şulardan 10ısınıñ saq astına alınuın, tağın 10 keşeneñ yuridik saqlıq çarası belän irekkä cibärelüen äytte.

Törkiyä ilbaşı yanğınnan zıyan kürgän watandaşlarğa uzğınçı bulsın teläklären citkerde häm urman yanğınnarınıñ niqadär qızğanıç bulsa da, bötenläy diyärlek keşelär belän bäyle räweştä çığuın assızıqladı.

“Däwlätebez, älbättä, kiräkle barlıq çaralarnı kürä, läkin iñ möhime – yanğın çığuğa kirtä quyu ikänlegen onıtmaska kiräk” dide Ärdoğan häm watandaşlarnı kiläse ike ay buyı bik iğ’tibarlı bulırğa çaqırıp, “Yäşel Watannı” saqlarğa öndäde.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us