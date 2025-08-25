SÄYÄSÄT
Vaşington DC’däge Milli gvardiya saqçıları qoral yörtä başladı
Urtaq wazıyfa başqaru köçe - DC süzçese gvardiya saqçılarına standart qorallar bireläçägen belderde.
Vaşington DC’däge Milli gvardiya saqçıları qoral yörtä başladı
/ AP
25 Август 2025

AQŞ Milli gvardiya saqçılarınıñ Vaşingtonda wazıyfa başqarğan äğ’zaları qoral yörtä başladı.

Wazıyfa başqaru köçe yäkşämbe könne yasağan belderüendä  qulğa alular bulırğa mömkinlegen häm monıñ  saq astına alularğa kiterä aluın kisätte.

“The Washington Post” citkergän iğ’lan AQŞ ilbaşı Donal’d Trampnıñ başqala Vaşingtonda poliśiya wazıyfaların federal’ däräcädä üz östenä aluında armiyäneñ tağın da tirän rol’ uynawına işaräli.

Urtaq wazıyfa başqaru köçe–DC süzçese beldergänçä, milli gvardiya äğ’zalarına standart qorallar bireläçäk; bu qısasda DC häm altı ştattan kilgän personalğa M4 avtomatı häm M17 pistoletları birü kötelä.

Yäkşämbe könne Union Stationda saqçılar yannarındağı qoralları belän kürenä.

Täqdim itelä

Belderügä qarağanda, personal köç qullanuğa barı tik soñğı çara bularaq häm ülem yäki citdi tän yarası qurqınıçına qarşı ğına cawap qaytaru wäqaläte birgän qağıydälär qısasında xäräkät itä.

Wazıyfa başqaru köçeneñ belderüendä:
“Milli gvardiya saqçısınıñ wazıyfası – Vaşingtondağı cämğıyät’tä  cirle häm federal’ xoquq saqlaw  köçlärenä yärdäm itü missiyäsen nığıtu. Milli saqçı däwlät iminlegenä tuğrı”, – dip äytelde.

Bu waqıyğa AQŞ saqlanu ministrı Pit Xegset Vaşingtonda Trampnıñ cinayät’ belän köräş kereşüe qısasında urnaştırılğan Milli gvardiya berlekläreneñ qoral yörtüen raslawınnan soñ buldı.

DC saqçılarına yärdämgä Könbatış Virginiya, Kön’yaq Karolina, Missisipi, Ogayo, Luiziana häm Tennessidän 1.900’dän artıq milli saqçı mobilizaśiyälände häm Cömhüriyätçe partiyäse idarä itkän ştatlarnıñ berläkläre uzğan atnada başqalağa kilä başladı.

