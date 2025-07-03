Törkiyä Cömhüriyäte tışqı êşlär ministrlığı çığanaqları beldergänçä, tışqı êşlär ministrı Hakan Fidan Fälästin qarşılıq kürsätü törkemeneñ Şura mäclese räise Möxämmäd Därviş citäkçelegendäge “Xamas” wäkillege belän Änkarada oçraştı.
Çärşämbe könne uzğan oçraşuda utnı tuqtatu söyläşülärendäge soñğı waqıyğalar häm Gazzädäge gumanitar wäzğıyät’ qaraldı.
Fidan Törkiyäneñ Gazzädäge küpläp üterüne tuqtatuğa häm gumanitar yärdämne tiz arada citkerügä östenlek birüen assızıqladı.
Ministr Fidan töbäktäge soñğı kiyerenkeleklärneñ Gazzädäge genośidnı onıttıruğa yul quymayaçağın belderde.
Ul şulay uq, Fälästinneñ Gazzä, Yordannıñ Könbatış üzänlege häm Könçığış Qodüsne üz êçenä alğan ber böten buluın, Törkiyäneñ Fälästin irekkä ireşkänçe Fälästin däğ’wasın yaqlawnı däwam itäçägenä basım yasadı.