TÜRKİYE
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Törkiyä tışqı êşlär ministrı “Xamas” wäkillege belän Änkarada oçraştı
Tışqı êşlär ministrı Hakan Fidan Fälästin irekkä ireşkänçe Törkiyäneñ Fälästin däğ’wasın yaqlawnı däwam itäçägen belderde.
Törkiyä tışqı êşlär ministrı “Xamas” wäkillege belän Änkarada oçraştı
Foreign Minister Hakan Fidan meets with a Hamas delegation headed by the group's Shura Council Chairman Muhammad Darwish in Ankara. Photo: Turkish MFA / Others
3 Июль 2025

Törkiyä Cömhüriyäte tışqı êşlär ministrlığı çığanaqları beldergänçä, tışqı êşlär ministrı Hakan Fidan Fälästin qarşılıq kürsätü törkemeneñ Şura mäclese räise Möxämmäd Därviş citäkçelegendäge “Xamas” wäkillege belän Änkarada oçraştı.

Çärşämbe könne uzğan oçraşuda utnı tuqtatu söyläşülärendäge soñğı waqıyğalar häm Gazzädäge gumanitar wäzğıyät’ qaraldı.

Fidan Törkiyäneñ Gazzädäge küpläp üterüne tuqtatuğa häm gumanitar yärdämne tiz arada citkerügä östenlek birüen   assızıqladı.

Ministr Fidan töbäktäge soñğı kiyerenkeleklärneñ Gazzädäge genośidnı onıttıruğa yul quymayaçağın belderde.

Ul şulay uq, Fälästinneñ Gazzä, Yordannıñ Könbatış üzänlege häm Könçığış Qodüsne üz êçenä alğan ber böten buluın, Törkiyäneñ Fälästin irekkä ireşkänçe Fälästin däğ’wasın yaqlawnı däwam itäçägenä basım yasadı.

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