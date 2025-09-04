Törkiyä Rusiyä-Ukraina suğışı mäsäläsendä daimi tınıçlıq urnaştıru öçen här ölkädä aldınğı rolne üz östenä alırğa äzer buluın qabatladı, dip belderde ilneñ ilbaşı urınbasarı Üzixtıyarıylar koalitsiyäse sammitınnan soñ.
Çärşämbe könne Törkiyäneñ “NSosyal” platformasında Cäwdät Yılmaz, Koalitsiyäneñ Liderlar sammitınıñ bişençesen onlayn räveştä uzdıruda qatnaşuın äytte. Ul moñarçı ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan isemennän dürt tapqır qatnaşqan ide.
“Fransiyä ilbaşı Êmmanuel Makron citäkçelegendä gibrid formatta uzdırılğan oçraşuda AQŞ ilbaşı (Donald) Tramp initsiativası nigezendä Ukrainada ğadel häm daimi tınıçlıq urnaştıru öçen diplomatik tırışlıqlar tikşerelde,” dip belderde Yılmaz.
“Törkiyä tağın ber tapqır daimi tınıçlıq urnaştıru öçen här ölkädä üz östenä alırğa äzer buluın, häm taraflar arasında diplomatiyä häm dialognıñ östenlekle bulırğa tiyeşlegen qabatlıy. Ğadel häm daimi tınıçlıq urnaşqanğa qadär, bez diplomatik protsessqa barlıq mömkinleklärebez belän üz öleşebezne kertäçäkbez,” dip östäde ul.
Bu belderü uzğan ayda Alyaskada Tramp häm Rusiya ilbaşı Vladimir Putin arasında uzğan sammittan soñ yasaldı. Anda ut tuqtatu kileşüe häm Putin belän Ukraina liderı Volodimir Zelenskiy qatnaşında sammit oyıştıru tırışlıqları däwam itä.
Türkiye, Rusiya belän dä, Ukraina belän dä dus mönäsäbätlärdä toruçı il bularaq, 2022 yılnıñ fevralendä başlanğan suğışnı tuqtatu tırışlıqlarında üzgä häm aktiv rol aldı.