Misır turizm häm borınğı äsärlär ministrlığı Luksordakı Deyr äl-Baxri töbägendä urnaşqan Patşabikä Xatşepsut ğıybadätxanäse häm Patşabikä Tetineñ saray idaräçese Şeri qaberendä möhim arxeologik tabıldıqlarnıñ tabıluı turında belderde.
Luksor gubernatorı Äbdülmuttalib Amara, Borınğı äsärlär yuğarı şurası ğomum särqatibe Möxämmäd İsmail häm misırlı arxeolog doktor Zahi Hawass qatnaşında ütkärelgän matbuğat oçraşuında, 2022nçe yılınıñ sentyabr’ ayınnan birle töbäktä qazu eşlären alıp barğan "Zahi Hawass arxeologiya häm miras waqıfı" belän Borınğı äsärlär yuğarı şurasıına bäyle urtaq arxeologiya törkemeneñ öç yıllıq êşçänlege näticäsendä bu möhim tabıldıqlarnıñ tabıluın belderde.
Doktor Hawass tabıldıqlar arasında Patşabikä Xatşepsutnıñ cenaza ğıybadätxanäseneñ töp kerü urını dip sanalğan "Üzänlek ğıybadätxanäse”neñ töp qaldıqları häm Xatşepsut çorına qarağan siräk häm üzençälekle rel’yeflar barlığın belderde. Bu rel’yeflarnıñ Misır muzeylarında bik az ürnäkläre bulğan häm häykäl sängateneñ iñ matur ürnäklärennän buluı assızıqlandı.
Şulay uq tabılğan rel’yeflarnıñ Ramses çorında häm 19. Dinastiya (b.ê.qadär 1292-1186) waqıtında cimerelgän Üzänlek ğıybadätxanäse qaldıqlarınıñ iñ yaxşı saqlanıp qalğan kisäkläre buluı äytelde.
Bu açışlar borınğı Misır sivilizaśiyäseneñ tarixına möhim öleş kertä häm Luksor töbägeneñ dön’yanıñ törle poçmaqlarınnan kilgän tikşerenüçelärneñ häm qunaqlarnıñ qızıqsınuın cälep itkän üzençälekle äsärlärgä bay buluın qabat isbatlıy.