MÄDÄNİYÄT
2 min uqıu
Törkiyäneñ xatın-qızlar voleybol komandası bötendönya finalında, basketbolçılar-Awrupada alğa bara
Voleybolçı qızlar yäkşämbe könne İtaliya yäisä Braziliya komandası belän çempionlıq öçen köç sınaşaçaq.
Törkiyäneñ xatın-qızlar voleybol komandası bötendönya finalında, basketbolçılar-Awrupada alğa bara
Törkiyä xatın-qızlar voleybol komandası / AA
6 Сентябрь 2025

Törkiyä xatın-qızlar milli voleybol komandası 2025 yılğı FIVB xatın-qızlar dönyaküläm çempionatınıñ Tailandnıñ Bangkok şähärendä uzğan yarımfinalında Yaponiyäne 3-1 isäbe belän ciñep, berençe tapqır finalğa çıqtı.

Yaponiyä uynnı köçle başlap, berençe setta nıq saqlanu häm näticäle höcüm belän 25-16 isäbe belän ciñde. Törkiyä ikençe setta cawap birde, Melisa Vargas häm Äda Ärdem Dündar citäkçelegendä uynap, 25-17 isäbe belän ciñep, uynnıñ isäben tigezläde.

Törkiyä, öçençe setta da uñışlı uyının saqlap, Yaponiyägä basım yasawnı däwam itte, baştan uq östenlek alıp, 25-18 isäbe belän ciñep, 2-1 isäbe belän alğa çıqtı.

Dürtençe set bik qızıqlı buldı, ike komanda da ballar alıp, isäp 24-24 bulıp tigezlände. Törkiyä soñğı mizgellärdä tüzemlek kürsätep, 27-25 isäbe belän ciñep, 3-1 näticäsenä ireşte.

Törkiyä finalda İtaliä yäisä Braziliä belän yäkşämbe könne oçraşaçaq.

Törkiyä, Şwetsiyäne 85-79 isäbe belän ciñep, “EuroBasket 2025”neñ çirek finalına çıqtı

Täqdim itelä

Törkiyä ir-atlar milli basketbol komandası isä Awrupa turnirında çirek finalğa çıqtı. Şwetsiyä uynnı köçle başlap, berençe 10 atışınıñ 9ın uñışlı yasadı, berençe yartıda östenlekne saqladı häm 42-37 isäbe belän alğa çıqtı.

Baş trener Ärgin Ataman ikençe yartıda strategik üzgäreşlär kertte, bu 14-0 isäbe belän seriyä başlap, 7 ballıq ayırmanı östenlekkä äyländerde.

Törkiyä öçençe çirekneñ axırında 11 ballıq östenlek buldırdı, ämma Şwetsiyä Ludvig Xakanson häm Simon Birgander citäkçelegendä uynnıñ soñğı öleşendä ike tapqır isäpne tigezläde.

Soñğı mizgellärdä isäp bik yaqın bulğanda, Alpärän Şängün uynnı üz qulına aldı, 6 ball alıp, ciñüne täêmin itte.

Şängün 24 ball häm 16 rebaund belän uynadı, ä Cädi Osman 17 ball, Ärcan Osmani 14 ball häm 9 rebaund belän öleş kertte.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us