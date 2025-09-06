Törkiyä xatın-qızlar milli voleybol komandası 2025 yılğı FIVB xatın-qızlar dönyaküläm çempionatınıñ Tailandnıñ Bangkok şähärendä uzğan yarımfinalında Yaponiyäne 3-1 isäbe belän ciñep, berençe tapqır finalğa çıqtı.
Yaponiyä uynnı köçle başlap, berençe setta nıq saqlanu häm näticäle höcüm belän 25-16 isäbe belän ciñde. Törkiyä ikençe setta cawap birde, Melisa Vargas häm Äda Ärdem Dündar citäkçelegendä uynap, 25-17 isäbe belän ciñep, uynnıñ isäben tigezläde.
Törkiyä, öçençe setta da uñışlı uyının saqlap, Yaponiyägä basım yasawnı däwam itte, baştan uq östenlek alıp, 25-18 isäbe belän ciñep, 2-1 isäbe belän alğa çıqtı.
Dürtençe set bik qızıqlı buldı, ike komanda da ballar alıp, isäp 24-24 bulıp tigezlände. Törkiyä soñğı mizgellärdä tüzemlek kürsätep, 27-25 isäbe belän ciñep, 3-1 näticäsenä ireşte.
Törkiyä finalda İtaliä yäisä Braziliä belän yäkşämbe könne oçraşaçaq.
Törkiyä, Şwetsiyäne 85-79 isäbe belän ciñep, “EuroBasket 2025”neñ çirek finalına çıqtı
Törkiyä ir-atlar milli basketbol komandası isä Awrupa turnirında çirek finalğa çıqtı. Şwetsiyä uynnı köçle başlap, berençe 10 atışınıñ 9ın uñışlı yasadı, berençe yartıda östenlekne saqladı häm 42-37 isäbe belän alğa çıqtı.
Baş trener Ärgin Ataman ikençe yartıda strategik üzgäreşlär kertte, bu 14-0 isäbe belän seriyä başlap, 7 ballıq ayırmanı östenlekkä äyländerde.
Törkiyä öçençe çirekneñ axırında 11 ballıq östenlek buldırdı, ämma Şwetsiyä Ludvig Xakanson häm Simon Birgander citäkçelegendä uynnıñ soñğı öleşendä ike tapqır isäpne tigezläde.
Soñğı mizgellärdä isäp bik yaqın bulğanda, Alpärän Şängün uynnı üz qulına aldı, 6 ball alıp, ciñüne täêmin itte.
Şängün 24 ball häm 16 rebaund belän uynadı, ä Cädi Osman 17 ball, Ärcan Osmani 14 ball häm 9 rebaund belän öleş kertte.