AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp, Rusiyäneñ Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiynıñ legitimlığın şik astına alğan belderülären şou dip bäyäläp, ähämiyätsez buluın belderde.
Ul Aq Yortta 3 säğat’ däwam itkän kabinet cıyılışınnan soñ jurnalistlarğa yasağan belderüendä “Alarnıñ närsä äytüe möhim tügel. Barısı da şou. Barısı da safsata, mäğ’näsezlek”,- dip äytte.
Bu süzlär belän Tramp Rusiya tışqı êşlär ministrı Sergey Lavrovnıñ yäkşämbe könne Zelenskiynıñ konstitutśion legitimlığı turındağı şikläre urın alğan belderüenä cawap birde.
Lavrov “NBC News”qa yasağan belderüendä “Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin sammit öçen kön tärtibe äzer bulğanda Zelenskiy belän oçraşırğa äzer” digän ide.
“Legitimlıq başqa mäs’äla”
Lavrov: “Bez anı (Zelenskiynı) faktik rejim başlığı itep tanıybız häm şul nigezdä anıñ belän oçraşırğa äzer. Läkin xoquqıy dokumentlarğa qul quyuğa kilgändä…imza salğan keşeneñ legitim buluı häm Ukraina Konstituśiyäse nigezendä xäzerge waqıtta Zelenskiynıñ andıy xoquqqa iyä bulmawın härkem añlarğa tiyeş”,- dide.
Lavrov şulay uq Putinnıñ Tramp belän soñğı telefon söyläşüendä Mäskäwneñ Kiyev belän turıdan-turı tınıçlıq söyläşülären däwam itärgä äzerlegen citkerüen, läkin Putin häm Zelenskiy arasındağı yuğarı däräcäle sammitnıñ bik yaxşı äzerlänüe kiräklege turında kisätüen belderde.
Tramp 15nçe avgustta Alyaskada Putin belän oçraşuda Rusiya häm Ukraina liderlarınıñ suğışnı tuqtatu maqsatında tınıçlıq söyläşüläre öçen turıdan - turı oçraşa aluın täq’dim itkän ide.
Sişämbe könne kabinet cıyılışında Trampnıñ maxsus wäkile Stiv Witkoff bu atnada tınıçlıq söyläşülärenä işarät itep, Ukraina konfliktın yıl axırına qadär tuqtatuğa ömetlärne arttırdı.
Zelenskiy isä sişämbe könne irtänge säğat’lärdä Kiyevnıñ Rusiya belän mondıy sammit uzdıra ala torğan illär belän êlemtädä buluın äytkän ide.