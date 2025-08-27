Süriyä däwlät televideniyese “Äl-İhbariyyä” xäbär itkänçä, İzrail Dimäşqneñ kön’yağında urnaşqan Kisvä şähäre tiräsenä oyıştırğan dron höcümnärendä Süriyä armiyäseneñ 6 xezmätkären ütergän.
Kanal sişämbe könne yasağan belderüdä İzrail pilotsız oçu apparatlarınıñ Dimäşq’neñ awıl cirlärendä Süriyä armiyäse poziśiyälärenä höcüm itüen citkerde.
Bäşär Äsäd dekabr’dä bärep töşerelgännän soñ, xisaplarğa qarağanda, İzrail Süriyädä xärbi oçqıçlar, raketa sistemaları häm hawa saqlanu qorılmaların da kertep, Süriyä külämendä xärbi maqsatlarğa yözlägän höcüm yasadı.
Yaqınça 25 yıl Süriyäneñ liderı bulğan Äsäd, dekabr’dä Rusiyägä qaçıp, 1963 nçe yıldan birle xakimiyättä bulğan “Baas” partiyäse rejimın tuqtattı häm ğıynwar ayında Äxmäd äş-Şara citäkçelegendäge yaña küçeş xökümäte tözelde.