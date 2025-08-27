SÄYÄSÄT
İzrail Dimäşq’ tiräsendäge dron höcümnärendä Süriyä armiyäseneñ 6 xezmätkären üterde
Bu xaqta Süriyä däwlät televideniyese “Äl – İhbariyyä” xäbär itte
İzrail Dimäşq’ tiräsendäge dron höcümnärendä Süriyä armiyäseneñ 6 xezmätkären üterde
27 Август 2025

Süriyä däwlät televideniyese “Äl-İhbariyyä” xäbär itkänçä, İzrail Dimäşqneñ kön’yağında urnaşqan Kisvä şähäre tiräsenä oyıştırğan dron höcümnärendä Süriyä armiyäseneñ 6 xezmätkären ütergän.

Kanal sişämbe könne yasağan belderüdä İzrail pilotsız oçu apparatlarınıñ Dimäşq’neñ awıl cirlärendä  Süriyä armiyäse poziśiyälärenä höcüm itüen citkerde.

 Bäşär Äsäd dekabr’dä bärep töşerelgännän soñ, xisaplarğa qarağanda, İzrail Süriyädä xärbi oçqıçlar, raketa sistemaları häm hawa saqlanu qorılmaların da kertep, Süriyä külämendä xärbi maqsatlarğa yözlägän höcüm yasadı.

Yaqınça 25 yıl Süriyäneñ liderı bulğan Äsäd, dekabr’dä Rusiyägä qaçıp, 1963 nçe yıldan birle xakimiyättä bulğan “Baas” partiyäse rejimın tuqtattı häm ğıynwar ayında  Äxmäd äş-Şara citäkçelegendäge yaña  küçeş xökümäte tözelde.

