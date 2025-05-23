Xalıqara ğailä forumında Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ xäläl cefete Äminä Ärdoğan artqan yanawlarğa qarşı ğailä qıymmätläreneñ saqlanuı öçen global’ berlekkä çaqırdı.
Äminä Ärdoğan Ğailä häm soŝial’ xezmätlär ministrlığı tarafınnan çınğa aşırılğan Xalıqara ğailä forumı qısalarında oyıştırılğan aş mäclesendä çığış yasadı.
Artqan qızıqsınuğa iğtibar cälep itkän Äminä Ärdoğan: “Problemabız urtaq bezneñ. Barıbız da ğailägä yünälgän yanawlar artqanda ğailäbezne saqlap qalırğa telibez,” – dide.
Forumnıñ bu urtaq maqsatqa ireşü öçen köçle teläktäşlekneñ berençe adımı buluına ışanuın citkerde ul.
Cämğıyät’neñ töp nigeze
Ğailäne cämğıäyt’neñ töp nigeze dip atağan Äminä Ärdoğan ğailäneñ qıymmätlär, qurqınıçsızlıq häm milli tanıqlıqnıñ çığanağı buluın assızıqladı häm tübändägeçä däwam itte: “Çäçäk botağın kübäytü öçen suğa ixtıyac bulğanı kebek ğailä dä ŝivilizaŝiya mirası tamır cäygän su bulıp tora.”
Äminä Ärdoğan global’ yanawlarnıñ tradiŝion ğailä strukturasına zıyan kiterüen belderep, bu yanawlarnıñ ğailäne êçtän tarqatırğa tırışuın häm balalar zihenenä yünälüenä basım yasadı.
Xökümätlärne saqlawçı säyäsätlärne arttırırğa çaqırğan Äminä Ärdoğan: “Ğailä - dön’yadağı cämğıyät’lärneñ urtaq qıymmäte,” – dide.
Törkiyä 2025ne “Ğailä yılı” itep iğlan itte
2025 yılnı “Ğailä yılı” itep iğlan itülären citkergän Äminä Ärdoğan Törkiyäneñ ğailä berlegen nığıtuğa qarağan yärdämnär, saqlawçı ğailä programmaları belän YUNİSEF tarafınnan täqdir itelgän “Üzixtıyarıylar proyektı” kebek iniŝiativalarğa iğtibar cälep itte.
Törkiyäneñ mädäni qıymmätlärenä dä tuqtalğan Äminä Ärdoğan: “Törek mädäniyäteneñ ruxı – näsellär bergä yäşägän zur ğailä. Keşelekneñ bäxet sere köçle häm daimi mönäsäbätlär tözü sälätendä yata.”
Dön’yadağı qayğı-xäsrätlärgä dä urın birgän ilbaşı xäläl cefete bolay dip belderde: “2023 yılnıñ 7 oktäbrennän bügengä qadär Fälästindä 2 meñnän artıq ğailä tulısınça yuqqa çıqqan. Xalıqara cämğıyät’ne bu krizisnı kürergä çaqıram.”
Ğailä häm planeta öçen yöklämalär
Çara qısalarında 15 il wäkilläre 78nçe BMO Ğomum şurasında berençe tapqır açıqlanğan Qaldıqsız tormış deklaraŝiyasenä qul quydı. Fälästin, Nigeriya, Senegal, Malayziya, Qırğızstan häm qalğan illärneñ ministr häm yuğarı däracäle räsmi zatları yöklämälären telgä aldı.
Törkiyäneñ Ğailä häm soŝial’ xezmätlär ministrı Maxinur Özdämir Göktaş bu mägnäle köndä Äminä Ärdoğanğa ğailä ağaçı räsemen büläk itte.
Äminä Ärdoğan annarı soŝial’ mediada bolay dip yazdı: “Ğailä – keşelekneñ iñ êlekke, iñ borınğı häm iñ qıymmätle xäzinäse. Moña ışanıp Xalıqara ğailä forumı kiçäsendä cıyıludan qanäğat’ qaldım.”