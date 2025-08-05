TÜRKİYE
1 min uqıu
Ärdoğan Starmernıñ Fälästin mäs’äläsendäge totışın täbrik itte
İlbaşı İzrailne utnı tuqtatırğa mäcbür itü öçen adım yasaw zarurlığın assızıqladı
Ärdoğan Starmernıñ Fälästin mäs’äläsendäge totışın täbrik itte
/ AA
5 Август 2025

Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Böyekbritaniya prem’yer-ministrı Starmernıñ Fälästin däwläte mäs’äläsendäge totışın täbrik itte.

Ärdoğan telefon söyläşüendä İzrailne utnı tuqtatırğa häm ike däwlätle çişeleşkä mäcbür itü öçen adımnar yasawnıñ ähämiyätenä iğtibarnı cälep itte.

Törkiyä ilbaşı Fälästin däwläteneñ tanıluına belän bäyle süzläre öçen Böyekbritaniya prem’yerı Kir Starmernı täbrik itte.

İlbaşı idaräseneñ êlemtä räislegennän yasalğan belderügä kürä ike lider düşämbe könne telefonnan ütkärgän söyläşüdä Törkiyä-Böyekbritaniya mönäsäbätläre belän ber rättän regional’ häm global’ täraqqıyät’lärne qaradı.

Ärdoğan Ğazzädäge gumanitar wazğıyät’neñ kritik noqtağa citüen äytep, barı tik borçularnı telgä kiterüneñ keşelek öçen citärsez buluın açıqladı.

İzrailne utnı tuqtatırğa häm ike däwlätle çişeleşkä mäcbür itü öçen tögäl adımnar yasaw zarurlığın assızıqlağan Ärdoğan Törkiyäneñ Ğazzägä gumanitar yärdäm cibärergä däwam itüen, töbäktä utnıñ tuqtawı öçen aradaşçılıq tırışlıqlarına yärdäm kürsätep, xuplawın häm utnı tuqtatu söyläşülärenä öleş kertüen dä belderde.

