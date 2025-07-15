TÜRKİYE
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Xaqan Fidan N’yu-Yorkka kitä
Törkiyä tışqı êşlär ministrı räsmi bulmağan Kipr cıyılışında qatnaşaçaq
Xaqan Fidan N’yu-Yorkka kitä
Fidan paid tribute to the "heroic martyrs" and expressed gratitude to the veterans who resisted the putschists. / Photo: AA
15 Июль 2025

Xaqan Fidan N’yu-Yorkka yasayaçaq ike könlek säfäre qısalarında BMO ğomum särqätibe dä aralarında bulğan isemnär belän Kiprda xezmättäşlekne üsterügä qarağan söyläşülärdä qatnaşaçaq.

Tışqı êşlär ministrlığı çığanaqlarına kürä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan AQŞnıñ N’yu-York şähärendä oyıştırılaçaq kiñäytelgän räsmi bulmağan Kipr cıyılışında qatnaşaçaq.

Cıyılışqa BMO ğomum särqätibe Antoniu Guterreş, Tön'yaq Kipr Törek Cömhüriyäte ilbaşı Ärsin Tatar, Kön’yaq Kipr Grek citäkçelege liderı, Greśiya tışqı êşlär ministrınıñ kilüe kötelä.

Cıyılışnıñ töp maqsatı – utrawdağı törek häm grek cämğıyät’läre arasında xezmättäşlekne üsterügä qarağan yaña ölkälär açu.

BMO ğomum särqätibeneñ Kipr maxsus wäkile Maria Angela Xolguinnıñ barışnı yaqınnan küzätep baruı häm taraflar belän êlemtädä buluı äytelä.

Änkara citäkçelege älege cıyılışnı xezmättäşlek mädäniyäten nığıtu häm Kiprnıñ kiläçäge öçen daimi häm ğadel qısa barlıqqa kiterü tırışlıqları däwam itkändä ike taraf arasında yaxşı kürşelek mönäsäbätlären täşwik itü öçen möhim forsat bularaq kürä.

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