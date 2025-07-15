TÜRKİYE
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Äminä Ärdoğan 15 iyul’ uñayınnan yullama yasadı
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ xäläl cefete Demokratiya häm milli berdämlek köne uñayınnan yullama yasadı
Äminä Ärdoğan 15 iyul’ uñayınnan yullama yasadı
Emine Erdogan stressed that the Foster Family System should not only be expanded within Türkiye, but globally. / AA
15 Июль 2025

Ul sośial’ mediadağı akkauntında bolay dip yazdı: “15 iyul’ – xalqıbıznıñ qıyulığı häm imanı belän yazılğan, ğorurlıqqa tiñsez ber qarşılıqnıñ häm mäñgelek ciñüneñ iseme. Ä ul ciñüneñ iseme – şiksez Törkiyä dip atala. Ul töndä batırlıq simvolı bulğan yöräklär tanklar qarşında nıq basıp tordı, pulyalarğa qarşı atladı, bülenmäs berdäm bulıp qarañğılıqqa yul birmäde.”

Bäysezlege yaqlağan bu böyek torış – watanıbıznıñ izge tufrağına iman belän uyılğan ixtıyarnıñ küreneşe. Bu olı berdämlekneñ häm qardäşlek ruxınıñ mäñge däwam itüen telim; ğaziz şähitlärebezne ixtiram belän, ğazıylarıbıznı räxmät belän iskä alam.”

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