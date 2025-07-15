15 Июль 2025
Ul sośial’ mediadağı akkauntında bolay dip yazdı: “15 iyul’ – xalqıbıznıñ qıyulığı häm imanı belän yazılğan, ğorurlıqqa tiñsez ber qarşılıqnıñ häm mäñgelek ciñüneñ iseme. Ä ul ciñüneñ iseme – şiksez Törkiyä dip atala. Ul töndä batırlıq simvolı bulğan yöräklär tanklar qarşında nıq basıp tordı, pulyalarğa qarşı atladı, bülenmäs berdäm bulıp qarañğılıqqa yul birmäde.”
Bäysezlege yaqlağan bu böyek torış – watanıbıznıñ izge tufrağına iman belän uyılğan ixtıyarnıñ küreneşe. Bu olı berdämlekneñ häm qardäşlek ruxınıñ mäñge däwam itüen telim; ğaziz şähitlärebezne ixtiram belän, ğazıylarıbıznı räxmät belän iskä alam.”