TÜRKİYE
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Törkiyä häm Qatar arasındağı gumanitar xezmättäşlek ğämälgä kerde
İke il arasındağı yärdäm kileşüläre zıyan kürgän illär belän kiñ qırlı xezmättäşlek qısasın barlıqqa kiterüne maqsat itä
Törkiyä häm Qatar arasındağı gumanitar xezmättäşlek ğämälgä kerde
/ Reuters
14 Июль 2025

Törkiyä belän Qatar arasında global gumanitar yärdäm tırışlıqların arttırunı maqsat itüçe ike yaqlı kileşü Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ raslawınnan soñ “Räsmi gazet”ta açıqlanıp, düşämbe könne ğämälgä kerde.

2024 yılnıñ 14 noyabrendä Änkarada imzalanğan “Törkiyä cömhüriyäte xökümäte belän Qatar däwläte xökümäte arasında gumanitar yärdäm ölkäsendä xezmättäşlek kileşüe” räsmi räweştä ğämälgä kerde.

Kileşü 8 tarmaqnı üz êçenä ala.

Bu kileşü qısalarında ike il ixtıyac toyuçı öçençe illärgä gumanitar yärdäm ireşterüdä täêsirle xezmättäşlek öçen kiñ qırlı qısa barlıqqa kiteräçäk.

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