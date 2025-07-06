İzrail matbuğatına kürä, yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegendäge fälästinlelär Benyamin Netanyahu liderlığındağı xäzerge xökümät çorında häm qanunsız kilep urnaşularnıñ sanında 40% artu häm dä kilep urnaşuçılarnıñ höcümnäreneñ kübäyüe belän oçraşa.
İzrailneñ “Kanal 12” televideniyäse Netanyahu xökümäteneñ 2022nçe yılnıñ axırında tözelüennän birle yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegendä qanunsız İzrail bistäläreneñ tiz artuın belderde.
Qanunsız kilep urnaşularnıñ Yordannıñ könbatış üzänlegendä 128dän 178gä citüen häm bu wazğiyätneñ yaqınça 40%lıq artunı kürsätüen, ber ük waqıtta fälästinlelärgä qarağan yortlarnıñ cimerelüen bilgeläp uzdı.
Bu xisap Netanyahunıñ “Likud” partiyäsennän 14 İzrail ministrınıñ häm Knesset (parlament) Başlığı Amir Ohananıñ Netanyahudan yaw astındağı cirlärne xäzer ük anneksiyäläwen taläp itkän xatqa qul quyuınnan ike könnän soñ yasaldı.
Uzğan atnada 28nçe iyündä Yordannıñ könbatış üzänlegeneñ üzägendäge Kafr Malik qasabasında kilep urnaşuçılar oyıştırğan ütergeç höcümdä öç fälästinle ülgän, cide keşe yaralanğan ide.
Kanal: "Distälägän yaña bistäneñ iğlan itelüe, qanunsız iminlek bülekçäläreneñ tiñe kürenmägän tizlektä tözelüe, strategik yullarnıñ salınuı häm Fälästin binalarınıñ kiñ külämdä cimerelüe – töbäk östendäge yähüd kontrolen köçäytüne häm ike däwlätle çişeleşne ğämäli bularaq beterüne maqsat itä”, - dip äytte.
Kanal ayıruça çiktän tış uñçı “Regavim” xäräkäteneñ citäkçese Meir Deutschnıñ: "Bernindi xökümät tä kilep urnaşularnı bu qädär täşviq itmäde. 1948nçe yılda (Fälästin Nakba) däwlät tözelgännän birle İzrail täwge tapqır yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegendäge Yahuda belän Samiriyäne öy xucası kebek idarä itä".
Qanunsız bistälär
Xisapqa kürä, xäzerge İzrail xökümäte tözelgännän birle yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegendä kim digändä 50 yaña qanunsız kilep urnaşu iğlan itelde.
"Tikşerenü mäğlümatlärenä kürä, yaña qabul itelgän bistälärdän 19ı bolay da bar ide, cidese xäzerge waqıtta kötülek xucalıqları, 14e bistälärdä mäxällälär häm 10ı barı tik kägäz östendäge bistälär”, - dip äytelde.
Kanal, "Distälägän yaña toraq punktlarnıñ salınuı belän bergä Yordannıñ könbatış üzänlegendäge xäzerge bistälärdäge tözeleş soñğı ike yıl yarımda rekord däräcägä citte häm bigräk tä 2025nçe yıl başınnan birle tağın da arttı", - dip äytte.
41 meñ 709 qanunsız kilep urnaşuçılar torağınıñ raslanuı häm bu sannıñ Netanyahu xökümätennän aldağı altı yılda terkälgännärdän kübräk buluın belderde.
Kanal Yordannıñ könbatış üzänlegendäge qanunsız bistä sanınıñ 2024nçe yıl axırında 214kä citüen häm bolardan 66sınıñ Ğazzädäge İzrail genośidı waqıtında salınun citkerde.
Xäzerge xökümätneñ täwge ike yılında annan aldağı ike yılğa qarağanda bistä sanınıñ yaqınça 300%qa artuın äytüçe kanal: "Tözelgän qanunsız bistälärneñ sanı kiñ mäydannarğa cäyelgän xucalıqlar bulsa, kötülek mäydannarı xäzerge waqıtta kübesençä Yordannıñ könbatış üzänlegeneñ üzäge belän könçığışında buluı belän bergä urtaça 787 kvadrat çaqrımnı üz êçenä ala”, - digän mäğlümatläre belän urtaqlaşa.
Kanal, bistä tözeleşendäge artunıñ qanunsız kilep urnaşuçılar sanınıñ kübäyüe belän ber ük waqıtqa turı kilüenä iğtibarnı yünältep, yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegendäge “Yesha” toraq şurası mäğlümatlärenä nigezlänep, 2013nçe yıldan 2023nçe yılğa qädär yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegendäge kilep urnaşuçılar sanınıñ 38%qa artıp, 374 meñnän 517 meñgä citüen belderde.