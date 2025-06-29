TÜRKİYE
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Törkiyä häm Süriyä turıdan-turı ciröste transportı mäs’äläsendä tarixi kileşügä qul quya
Yaña kileşü çik buyı qapqalarındağı yök küçerü operaśiyälären beterä häm Awrupa, Yaqın Könçığış häm Farsı qultığın ber-bersenä bäyläwçe ciröste säwdä yünäleşlären yañadan aça
Törkiyä häm Süriyä turıdan-turı ciröste transportı mäs’äläsendä tarixi kileşügä qul quya
Türkiye and Syria have signed a new memorandum of understanding on international road transport. / Anadolu Agency
29 Июнь 2025

Törkiyä häm Süriyä, xalıqara ciröste transportı mäs’äläsendä yaña kileşü memorandumına qul quyıp, ike il arasında turıdan-turı ciröste transportınıñ qabat başlatıluınıñ yulın açtı. Bu alğarışnı Törkiyä transport häm asqorma ministrı Abdulkadir Uraloğlu citkerde.

İstanbulda oyıştırılğan Global transport bäyläneşläre forumı waqıtında “Anadolu” agentlığına äñgämä birüçe Uraloğlu kileşüneñ ike il arasında 2004nçe yılda imzalanğan Xalıqara ciröste transportı kileşüen yañadan canlandıruın belderde.

Kileşügä kürä, yök maşinaları monnan arı çik buyında yöklären başqa ber maşinağa küçermiçä çiktän uza alaçaq, bu isä säwdäne tağın da tizräk, ciñelräk häm êkonomiyäle itäçäk.

Uraloğlu kileşü belän bäyle bularaq: “Çik buyı qapqalarında yök küçerü betäçäk häm tovarlar Törkiyä belän Süriyä arasında turıdan-turı alıp barıla alınaçaq”, - dip äytte.

Ministr Uraloğlu monnan tış ike ilneñ ayıruça tranzit transport operaśiyälären başlatu mäs’äläsendä kileşüen häm bu räweşle Törkiyädän Ürdüngä (İordaniyägä), Soğud Ğäräbstanına, Berläşkän Ğäräp Ämirleklärenä, Qatarğa häm başqa Farsı qultığı illärenä turıdan-turı ciröste ireşelüeneñ mömkin bulaçağın belderde.

Törkiyä häm Süriyä räsmiläreneñ yulçı häm yök transportı ölkäsendä törle xezmättäşlek urnaştıraçaqların, ike yaqlı mäğarif programmaların oyıştıraçaqların da iskärtep uzdı.

Törkiyä belän Süriyä arasındağı transport xäräkäteneñ qabat başlatıluınıñ ike ilneñ Awrupa häm Aziyä arasındağı regional säwdädäge torışların nığıtaçağın häm Urta koridornıñ Farsı qultığı illäre belän integraśiyäsenä öleş kertäçägen belderde.

Uzğan dekabr ayında Süriyädä distä yıllar däwamında xökem sörgän cäberläwçe Äsäd rejimı bärep töşerelgännän soñ bıyıl ğinwar ayında waqıtlı xökümät wazıyfağa kilde häm bu täräqqiyät ilneñ häm töbäktäge kürşeläre belän häm dä dönyadağı illär belän mönäsäbätlären nığıtuğa yärdäm itte.

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