Törkiyä Cömhüriyäte İlbaşı urınbasarı Cäwdät Yılmaz Süriyä Êçke êşlär ministrı Änäs Hattabnı Änkaradağı İlbaşı qolliyäsendä qabul itte. Söyläşü waqıtında ike il arasında iminlek häm idarä ölkäsendä xezmättäşlekneñ kübäytelüenä tuqtalıp uzıldı.
“Süriyädä iminlekneñ köçäytelüe - êçke xozurnıñ nığıtıluı, iqtisadi üseş häm sośial mullıq öçen dä bik möhim”, - dip äytüçe Yılmaz “X" platformasınnan yasağan belderüendä Törkiyäneñ Süriyäneñ totrıqlılığın häm cir bötenlegen yaqlawın täqrarladı.
Yılmaz Änkaranıñ Süriyäneñ qorılış köçeneñ nığıtıluına häm här qatlamnı üz êçenä alaçaq idaräne yaqlaw mäs’äläsendäge täwäkkällegenä basım yasap: “Kiñ qolaçlı häm legitim citäkçelek astında Süriyäle qardäşlärebezneñ töp xoquqlardan häm irektän tigez räweştä faydalanğan şartlarnıñ urnaştırıluın ömet itäbez”, - dip äytte.
“Süriyälelärneñ üzixtıyarıy häm qurqınıçsız kire qaytuı”
Cıyılışta Törkiyä Êçke êşlär ministrı Ali Yerlikaya da qatnaştı. Yerlikaya söyläşülärneñ bigräk tä êçke qurqınıçsızlıq ölkäsendä ike ministrlıq arasındağı xezmättäşlekne arttıruğa yünälüen belderde.
“Süriyä Êçke êşlär ministrlığınıñ iminlek häm bäyläneşle berämleklärgä kiräkle yärdämneñ täêmin itelüe, täcribä urtaqlaşu häm intensiv uqıtu programmasınıñ birelüe mäs’älälären bäyälädek”, - dip bilgeläp uzdı ministr.
Räsmilär monnan tış Törkiyädä waqıtlı saqlaw astında bulğan süriyälelärneñ irekle häm qurqınıçsız räweştä qaytuın da söyläşte. Yerlikaya, ministr Hattabqa häm wäkillegenä säfärläre öçen räxmäten citkerep, kiläçäktä tağın da köçleräk xezmättäşlek telägen belderde.