İtaliyäneñ “ANSA” xäbär agentlığı yazğança, İtaliya futbol trenerları İzrailne xalıqara yarışlardan çitläşterergä çaqırdı.
İtaliya trenerlar assośiaśiyäse sişämbe könne İtaliya futbol federaśiyäse başlığı Gabriele Gravinağa xat yazıp, Ğazzä öçen êşkä kereşüne taläp itte.
UEFA häm FIFAğa İzrailne xalıqara yarışlardan waqıtlıça çitläşterü turında täq’dim yasawnı soradı.
İtaliya cıyılma futbol komandası sentyabr’–oktyabr’ aylarında Dön’ya kuboğı saylap alu matçlarında İzrail belän uynayaçaq.
Renzo Ulivieri citäkçelegendäge assośiaśiya bu iniśiativanı “barı tik simvolik ğämäl genä tügel, ä kiräkle saylaw” dip atadı häm anı “böten citäkçe törkem urtaq bulğan äxlaqıy mäcbürilek” dip belderde.
Ulivieri: “Sportnıñ nigezen täşkil itkän keşelek qıymmätläre bezne qurqınıç näticälär tudırğan basım häm zolım ğämällärenä qarşı çığarğa mäcbür itä”,- dip äytte.
İzrail 2023 nçe yılnıñ oktyabrennän birle Ğazzädä 62 meñnän artıq fälästinlene üterde. Suğış töbäkne cimerde, açlıq ülemnärgä säbäp buldı.