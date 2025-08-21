DÖNYA
1 min uqıu
İtaliya trenerları İzrailne xalıqara futboldan çitläşterüne taläp itte
İtaliya trenerlar assośiaśiyäse Ğazzägä qarata çara kürü kiräklegen belderde.
İtaliya trenerları İzrailne xalıqara futboldan çitläşterüne taläp itte
/ AA
21 Август 2025

İtaliyäneñ “ANSA” xäbär agentlığı yazğança, İtaliya futbol trenerları İzrailne xalıqara yarışlardan çitläşterergä çaqırdı.

İtaliya trenerlar assośiaśiyäse sişämbe könne İtaliya futbol federaśiyäse başlığı Gabriele Gravinağa xat yazıp, Ğazzä öçen êşkä kereşüne taläp itte.

UEFA häm FIFAğa İzrailne xalıqara yarışlardan waqıtlıça çitläşterü turında täq’dim yasawnı soradı.

İtaliya cıyılma futbol komandası sentyabr’–oktyabr’ aylarında Dön’ya kuboğı saylap alu matçlarında İzrail belän uynayaçaq.

Täqdim itelä

Renzo Ulivieri citäkçelegendäge assośiaśiya bu iniśiativanı “barı tik simvolik ğämäl genä tügel, ä kiräkle saylaw” dip atadı häm anı “böten citäkçe törkem urtaq bulğan äxlaqıy mäcbürilek” dip belderde.

Ulivieri: “Sportnıñ nigezen täşkil itkän keşelek qıymmätläre bezne qurqınıç näticälär tudırğan basım häm zolım ğämällärenä qarşı çığarğa mäcbür itä”,- dip äytte.

İzrail 2023 nçe yılnıñ oktyabrennän birle Ğazzädä 62 meñnän artıq fälästinlene üterde. Suğış töbäkne cimerde, açlıq ülemnärgä säbäp buldı.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us