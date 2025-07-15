Numan Kurtulmuş sośial’ mediadağı akkauntında tübändägeçä yazdı: “Ğaziz xalqıbıznıñ ğorurlıq köne bulğan, tarixqa altın xäreflär belän yazılğan milli batırlıq dastanı – 15 iyul’neñ yıllığında şähitlärebezne olı ixtiram häm räxmät xisläre belän iskä alam; alarnıñ ğailälärenä häm ğazıylarıbızğa tirän räxmätläremne belderäm.
15 iyul’ – xalqıbıznıñ demokratiyağa häm milli iradägä tuğrılığın, xärbi tüntäreleşlärgä qarşı toru nıqlığın häm watanıbıznı yaqlarğa äzer buluın kürsätkän iñ açıq misallarnıñ berse.
15 iyul’ bezgä demokratiyane häm xoquq östenlegen härwaqıt saqlarğa kiräklegen iskärtüçe ğıybrätle sabaq häm şul uq waqıtta tiyeşle burıç bulıp tora.
15 iyul’dä tüntäreleşkä qarşı çıqqan watandaşlarıbıznıñ fidaqar’lege yärdämendä bügen bez kiläçakkä tağın da zur ömet belän qarıybız.
15 iyul’dä şähitlärebez cannarın fida qılğan bu cirlärdä qıyamätkä qadär tınıçlıqta, iminlektä häm xörmät êçendä yäşäw öçen millätebez belän bar köçebezne salıp xezmät quyaçaqbız.
İlebezne, demokratiyane saqlap häm nığıtıp, xoquq östenlegen tağın da köçäytep, kiläçäk buınnarğa tapşıraçaqbız.
Allaxı Täğalä bu yulda berdämlegebezne häm tınıçlığıbıznı mäñge qılsın.
Tüntäreleşçelärgä, xaqimlekne üzläşterergä teläwçelärgä, terrorçılarğa bügengä qadär yul quymadıq, kiläçäktä dä quymayaçaqbız.
15 iyul’ dastanın onıtmıybız, onıttırmıybız.”