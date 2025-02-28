Hindstan kontrolendäge Cammu Käşmirdä poliśiyäneñ kitap kibetlärenä basqın yasawı häm İslam kitapların konfiskaśiyäläwe töbäktäge möselman liderlarnıñ reakśiyäsenä säbäp buldı.
Şimbä könne Srinagarda başlağan basqınnar başqa töbäklärgä dä taraldı.
Möselman liderlar bu ğamälne dini ädäbiyatqa qarata ğadelsez, xaqsız höcüm dip bäyälädelär.
Poliśiya basqınnarnıñ "tıyılğan oyışma ideologiyäsen taratuçı kitaplar satıluı turında mäğlümat” alğannan soñ oyıştırıluın belderde, läkin räsmi zatlar yazuçınıñ isemen açıqlamadı.
Kitap satuçılar konfiskaśiyälängän kitaplarnıñ “Cämaat-i İslami”ğa nigez saluçı Abul Ala Mävdudineke buluın belderdelär.
Şamim Äxmäd Thokar konfiskaśiyälängän kitaplarnıñ "yaxşı äxläqi qıymmätlärgä häm cawaplı grajdan buluğa täşwiq’ itüen" äytte.
Käşmirdäge baş imam Ömär Faruk "İslam ädäbiyatına basım yasaw häm kitaplarnı cıyıp alu – axmaqlıq, mäğ’näsezlek" dip bu ğamälne ğayepläde.
Ul bu kitaplarnıñ internetta da buluın äytte.
Belgeçlär häm töbäktä yäşäwçe şaqtıy käşmirle Modi xökümäte 2019 yılda Käşmirne üzidarä xoquqınnan mäxrüm itkännän soñ grajdanlıq irekläre çiklänüen belderä.