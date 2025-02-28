MÄDÄNİYÄT
1 min uqıu
Hindstan poliśiyäseneñ Cammu Käşmirdä İslam kitapların konfiskaśiyäläwe reakśiya tudırdı
Poliśiya kitap kibetlärenä basqın oyıştırdı
Hindstan poliśiyäseneñ Cammu Käşmirdä İslam kitapların konfiskaśiyäläwe reakśiya tudırdı
/ Archivo AFP
28 Февраль 2025

Hindstan kontrolendäge Cammu Käşmirdä poliśiyäneñ kitap kibetlärenä basqın yasawı häm İslam kitapların konfiskaśiyäläwe töbäktäge möselman liderlarnıñ reakśiyäsenä  säbäp buldı.

Şimbä könne Srinagarda başlağan basqınnar başqa töbäklärgä dä taraldı.

Möselman liderlar bu ğamälne dini ädäbiyatqa qarata ğadelsez, xaqsız höcüm dip bäyälädelär.

Poliśiya basqınnarnıñ "tıyılğan oyışma ideologiyäsen taratuçı kitaplar satıluı turında mäğlümat” alğannan soñ oyıştırıluın belderde, läkin räsmi zatlar yazuçınıñ isemen açıqlamadı.

Kitap satuçılar konfiskaśiyälängän kitaplarnıñ “Cämaat-i İslami”ğa nigez saluçı Abul Ala Mävdudineke buluın belderdelär.

Şamim Äxmäd Thokar konfiskaśiyälängän kitaplarnıñ "yaxşı äxläqi qıymmätlärgä häm cawaplı grajdan buluğa täşwiq’ itüen" äytte.

Käşmirdäge baş imam Ömär Faruk "İslam ädäbiyatına basım yasaw häm kitaplarnı cıyıp alu – axmaqlıq, mäğ’näsezlek" dip bu ğamälne ğayepläde.

Ul bu kitaplarnıñ internetta da buluın äytte.

Belgeçlär häm töbäktä yäşäwçe şaqtıy käşmirle Modi xökümäte 2019 yılda Käşmirne üzidarä xoquqınnan mäxrüm itkännän soñ grajdanlıq irekläre çiklänüen belderä.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us