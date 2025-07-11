“PKK” terror oyışması äğzaläre Änkaranıñ “Terrorsız Törkiyä” maqsatı qısalarında comğa könne Ğiraqnıñ Söläymaniyä vilayätendä qoralların taşlıy başladı.

Törek iminlek köçläre alıp barğan täväkkäl häm täêsirle köräş xäräkätennän soñ “PKK” may ayında üzen tarqataçağın häm qoral taşlayaçağın iğlan itkän ide. Bu – Törkiyäneñ terrorçılıqqa qarşı distä yıllar däwamındağı köräşendä möhim borılış noqtası bularaq bäyälänä.

Terrorçılıqqa qarşı köräşen diplomatik mäydanğa da kiñäytkän törek däwläteneñ bigräk tä Awrupa häm Yaqın Könçığıştağı xalıqara urtaqlarğa qarata qullanğan häm yıllar buyı däwam itkän totrıqlı basımnarı üz näticäsen birde. “PKK”nıñ çit il başqalalarında irekle räweştä êşçänlek alıp baruı, aqça aqlawı häm törle säyäsi tışlıqlar astında fond cıyu säläte möhim külämdä azaytıldı. Törkiyäneñ geopolitik yoğıntısınıñ artuı da il borçılularınıñ global köçlär tarafınnan tağın da citdiräk qabul itelüen täêmin itte.

İqtisadi bağlanışlar, ênergetika diplomatiyası häm regional urtaqlıqlar aradaşçılığı belän Änkara “PKK”nıñ çit illärdäge yärdäm çeltären êtaplı räweştä zäğiflätte.

“Ğädellek häm üseş” partiyası süzçese Ömär Çälik çärşämbe tönendä yasağan belderüendä qorallarnı tapşıru barışınıñ qısqa waqıt êçendä tögällänüeneñ zarurlığın belderde.

“NTV”gä birgän äñgämäsendä Ömär Çälik Milli küzläw oyışması häm Törek qorallı köçläre xezmätkärlärennän torğan mexanizmnıñ qoralsızlanu barışın küzätäçägen belderep: “(Ğiraqta) qoral taşlaw barışı 3-5 aydan kübräk waqıtqa suzılğan oçraqta provokaśiyägä duçar bula ala”, - dip iskärtep uzdı.

Törkiyä 40 yıldan artıq tınıç xalıqqa häm Törek iminlek köçlärenä qarşı höcümnäre belän 40 meñnän kübräk keşeneñ ülemenä säbäp bulğan “PKK”qa qarşı köräş alıp bara.