Qıtay kommunist partiyaseneñ üzäk tışqı mönäsäbätlär komissiyase mödire Vang Yi Pekinda Rusiyäle wazıyfadaşı belän ütkärgän söyläşüdä Pekin belän Mäskäw citäkçelekläre arasındağı mönäsäbätlärneñ strategik cähattän qıymmätle buluın assızıqladı. Bu belderü Ukrainadağı suğış häm AQŞ belän barlıqqa kilgän kiyerenkeleklär külägäsendä yasaldı.
Rusiyä tışqı êşlär ministrı Sergey Lavrov Tön’yaq Koreyağa säfärennän soñ Pekinğa kitte. Lavrovnıñ säfär waqıtında Ukrainadağı suğışta Mäskäwgä yärdäm mäs’äläsendä garantiya aluı belderelde.
Qıtay tışqı êşlär ministrlığınıñ söyläşü belän bäyle yasağan belderüenä kürä Vang Yi yäkşämbe könne Lavrovka: “Qıtay-Rusiyä mönäsäbätläre bügenge köndä bar dön’yada böyek köçlär arasındağı iñ totrıqlıq, iñ qamil häm strategik cähattän iñ qıymmätle mönäsäbätlär”, – dide.
Qıtay belderüenä kürä ike ministr Koreya yarımutrawı, Ukraina krizisı, İrannıñ atom-töş mäs’äläse häm qalğan mäs’älälär xaqında fiker alıştı.
Vaşington citäkçelege belän mönäsäbätlär turında Qıtay tarafınnan belderü yasalmadı, Rusiyä mäs’äläneñ kön tärtibendä buluın citkerde.
Rusiyä tışqı êşlär ministrlığı şulay uq Lavrov häm Vangnıñ İzrailneñ Ğazzädäge suğışo belän ber rättän qalğan aşığıç mäs’älälärne dä quzğatuın belderde.
Mäskäw citäkçelegeneñ diplomatik häm iqtisadi berlektäşe bulğan Qıtay Rusiyä belän Ukraina arasındağı bäreleştä tarafsız buluın däğwa itä.