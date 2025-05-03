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Törkiyä Azatlıq flotı korabına yasalğan höcümgä qarsı çıktı
Änkara Azatlıq flotı koaliśiyäseneñ grajdanlı korabına qarata höcümne ğayepläde
Törkiyä Azatlıq flotı korabına yasalğan höcümgä qarsı çıktı
A Maltese Armed Forces patrol boat was also sent to the scene after a request from the tugboat, the Maltese government said. / AA
3 Май 2025

Törkiyä comğa könne Ğazzädä qamalışta qalğan xalıqqa yärdäm itärgä omtılğan Azatlıq flotı koaliśiyäsenä qarawçı grajdannar köymäsenä höcümne kisken ğäyepläde. Bu höcüm, İsrailneñ ike ay däwam itüçe blokadası arqasında açlıq çigenä citkän fälästinlelär öçen wazğiyätne tağın da qatlawlandıra.

Änkara bu höcümne xalıqara sularda navigaśiyä häm diñgez iminlegenä yanaw dip bäyäläde.

“Times of Malta” İsrail oçqıçınıñ Mal’tanıñ hawa kiñlegenä kerüen häm öç säğät’kä yaqın anda qalğannan soñ İsrailgä kire kitüen bäysez räweştä rasladı. Oçu mäğ’lümatları oçqıçnıñ utraw östendä qısqa waqıtqa tuqtalıp, Hurd’s Bank tiräsendä 5,000 fut biyeklektä manevrlar başqaruın kürsätä. Oçqıç, hawağa kütärelgännän soñ, yaqınça cide säğät’ oçqan.

Ğazzägä gumanitar yärdäm iltüçe häm16 keşe utırtqan köymä dron höcümennän zıyan kürä. Köymädäge keşelärne Malta köçläre qotqara.

Azatlıq flotı koaliśiyäse belderüendä äytelgänçä, dron höcüme köymäneñ êlektr ênergiyäsen özä häm "batu qurqınıçı tudıra". "Tönge säğat’ 2 tulıp 13 minut (0013GMT) tiräsendä köymädäge keşelärneñ barısınıñ da isän-imin buluı raslandı, ämma alar köymädän kitüdän baş tarttı," diyelä belderüdä. Wazğiyät sğat’ 3.45 (0145GMT) tiräsendä kontrol’ astına alınğan.

“Vöcdan” dip ataluçı köymä äle dä xalıqara sularda qala birä häm wäqalätlelär tarafınnan küzätelä, dip östälde.

Höcüm öçen älegä berkem dä cawaplılıqnı üz östenä almasa da, Azatlıq flotı koaliśiyäse İzraildän şiklänä. "İzrail, Fälästin xalqın açlıqta totu säyäsäten däwam itü öçen, gumanitar köymälärgä höcüm itärgä äzer," dip belderä Kent universitetınnan ğalim Şaxd Hammuri.

BMO Fälästin maxsus raporterı Françeska Albanese “X” platformasında Azatlıq flotı köymäsendäge keşelärdän yärdäm soraw aluwın belderde.

"Xalıqara häm diñgez wäqalätlelären köymägä häm anıñ êkipajına kiräk bulğan yärdämne kürsätergä çaqıram," dip yazdı ul.

Monnan tış: "Min wäqalätle oyışmalarnıñ faktlarnı açıqlayaçağına häm kiräkle çaralar küräçägenä ışanam," dip östäde.

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