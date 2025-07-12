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Zelenskiy: “AQŞ Ukrainaga qabat qoral cibärä başladı”
Ul ileneñ başta general Kellog bulu belän bergä AQŞ belän xärbi däräcädä xezmättäşlek başqaraçağın äytte.
Zelenskiy: “AQŞ Ukrainaga qabat qoral cibärä başladı”
Zelenskyy provided an overview of reports on difficult frontline areas where he said Ukrainian troops had distinguished themselves in the past week / Reuters
12 Июль 2025

Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy AQŞnıñ Ukrainaga xärbi yärdäm cibärüeneñ qabat başlanuın rasladı.  

Zelenskiy comğa kiç yasağan çığışında bolay dide: “Bez AQŞtan da, Awrupadağı duslarıbızdan da säyäsi yaqtan yuğarı däräcädä yaxşı signal aldıq. Kilep ireşkän barlıq xisaplarğa qarağanda, yärdäm cibärülär qabat başlandı”.

Ul Ukraina xärbi citäkçeläreneñ kiläse atnada AQŞ maxsus wäkile Kit Kellog belän oçraşaçağın belderde.

“Kiläse atnada amerikalılar belän xärbi däräcädä xezmättäşlegebez däwam itäçäk. Ğäskärlärebez bigräk tä general Kellog belän êşläyäçäk. Şulay uq yaña Awrupa saqlanu paketların äzerlibez”,– dide Ukraina liderı.

Ukraina mäğ’lümat çaraları beldergänçä, Kit Kellog düşämbe könne Kievka ber atnalıq säfär belän kilergä tiyeş.

Kellog  Rimda Ukrainağa bağışlanğan konferenśiyädä “Novyny.LIVE” agentlığına: “Bez düşämbe könne Kiyevtä bulaçaqbız. Atna buyı şunda qalaçaqbız”,– dip belderde.

Köçäygän höcümnär

Qabat başlanğan bu xärbi êlemtälär Rusiya Ukrainadağı şähärlärgä höcümnären arttırğan çorda turı kilde. Bu atnada tönge säğat’lärdä küp sanda pilotsız oçu apparatı häm raketa belän ike tapqır höcüm yasaldı.

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp pänceşämbe könne yasağan belderüendä AQŞnıñ NATO aradaşçılığı belän Ukrainaga qorallar biräçägen häm düşämbe könne Rusiyägä qağılışlı möhim belderü yasayaçağın äytte.

Tramp uzğan atnada Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putinğa Rusiyäneñ höcümnäre häm problemalarnı çişü öçen utnı tuqtatu urnaştıru mömkinlege bulmawna bäyle räweştä üzeneñ qanägat’sezlegen citkergän ide.

Zelenskiy üzeneñ belderülärendä Ukraina ğäskärläreneñ uzğan atnada uñışları belän alğı planğa çıqqan awır front liniyälärenä qağılışlı ğomumi qısqaça xisap täq’dim itte.  

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