Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy AQŞnıñ Ukrainaga xärbi yärdäm cibärüeneñ qabat başlanuın rasladı.
Zelenskiy comğa kiç yasağan çığışında bolay dide: “Bez AQŞtan da, Awrupadağı duslarıbızdan da säyäsi yaqtan yuğarı däräcädä yaxşı signal aldıq. Kilep ireşkän barlıq xisaplarğa qarağanda, yärdäm cibärülär qabat başlandı”.
Ul Ukraina xärbi citäkçeläreneñ kiläse atnada AQŞ maxsus wäkile Kit Kellog belän oçraşaçağın belderde.
“Kiläse atnada amerikalılar belän xärbi däräcädä xezmättäşlegebez däwam itäçäk. Ğäskärlärebez bigräk tä general Kellog belän êşläyäçäk. Şulay uq yaña Awrupa saqlanu paketların äzerlibez”,– dide Ukraina liderı.
Ukraina mäğ’lümat çaraları beldergänçä, Kit Kellog düşämbe könne Kievka ber atnalıq säfär belän kilergä tiyeş.
Kellog Rimda Ukrainağa bağışlanğan konferenśiyädä “Novyny.LIVE” agentlığına: “Bez düşämbe könne Kiyevtä bulaçaqbız. Atna buyı şunda qalaçaqbız”,– dip belderde.
Köçäygän höcümnär
Qabat başlanğan bu xärbi êlemtälär Rusiya Ukrainadağı şähärlärgä höcümnären arttırğan çorda turı kilde. Bu atnada tönge säğat’lärdä küp sanda pilotsız oçu apparatı häm raketa belän ike tapqır höcüm yasaldı.
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp pänceşämbe könne yasağan belderüendä AQŞnıñ NATO aradaşçılığı belän Ukrainaga qorallar biräçägen häm düşämbe könne Rusiyägä qağılışlı möhim belderü yasayaçağın äytte.
Tramp uzğan atnada Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putinğa Rusiyäneñ höcümnäre häm problemalarnı çişü öçen utnı tuqtatu urnaştıru mömkinlege bulmawna bäyle räweştä üzeneñ qanägat’sezlegen citkergän ide.
Zelenskiy üzeneñ belderülärendä Ukraina ğäskärläreneñ uzğan atnada uñışları belän alğı planğa çıqqan awır front liniyälärenä qağılışlı ğomumi qısqaça xisap täq’dim itte.