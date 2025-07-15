TÜRKİYE
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Törkiyäneñ din êşläre räislege 15 iyul’ne çaralar belän iskä alaçaq
Demokratiya häm berdämlek köne uñayınnan il külämendä kiñ qırlı iskä alu häm doğa uqu programmaları ütkäreläçäk
Törkiyäneñ din êşläre räislege 15 iyul’ne çaralar belän iskä alaçaq
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15 Июль 2025

Çaralar qısalarında barlıq vilayät’ möftiyätlärendä 15 iyul’ şähitläre belän ber rättän barlıq şähitlärneñ ruxlarına bağışlanıp doğa uqılaçaq.

Öylä namazı aldınnan barlıq mäçetlärdä şähitlärneñ ruxına bağışlanıp Qor’än häm doğa uqu çaraları bulaçaq.

İlbaşı idaräsendäge Millät cämiğında ütkäreläçäk programma isä Diniyä näzaräteneñ televideniye kanalında turıdan-turı kürsäteläçäk.

Barlıq mäçetlärdä ber’yulı salawat yañğırayaçaq.

Şähär mäydannarında uzdırılaçaq iskä alu çaralarında Qor’än-i Kärim häm doğalar uqılaçaq, vilayät’ häm rayon möftiyätläre wäkilläre şähit ziratlarına, şähit yaqınnarı häm ğazıylar yanına baraçaq.

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