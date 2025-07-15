15 Июль 2025
Çaralar qısalarında barlıq vilayät’ möftiyätlärendä 15 iyul’ şähitläre belän ber rättän barlıq şähitlärneñ ruxlarına bağışlanıp doğa uqılaçaq.
Öylä namazı aldınnan barlıq mäçetlärdä şähitlärneñ ruxına bağışlanıp Qor’än häm doğa uqu çaraları bulaçaq.
İlbaşı idaräsendäge Millät cämiğında ütkäreläçäk programma isä Diniyä näzaräteneñ televideniye kanalında turıdan-turı kürsäteläçäk.
Barlıq mäçetlärdä ber’yulı salawat yañğırayaçaq.
Şähär mäydannarında uzdırılaçaq iskä alu çaralarında Qor’än-i Kärim häm doğalar uqılaçaq, vilayät’ häm rayon möftiyätläre wäkilläre şähit ziratlarına, şähit yaqınnarı häm ğazıylar yanına baraçaq.