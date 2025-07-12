Törkiyä Cömhüriyäte ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan “PKK” terrorçılarınıñ Tön’yaq Ğıyraqta simvolik räweştä qoralların taşlawınnan soñ Törkiyäneñ terrorğa qarşı distälägän yıllıq köräşendä tarixi borılış noqtasına ireşelüen iğ’lan itte.
“Bügen yaña kön, tarixta yaña säxifä açıldı”, – dide Ärdoğan häm bu adımnı 47 yıllıq terror bälasen beterü yünäleşendä qatğıy adım bularaq bäyäläde.
Comğa könne “PKK” äğ’zalarınnan torğan 30 terrorçı Tön’yaq Ğıyraqta qoralların yandırdı. Bu simvolik ğamäl Änkara tarafınnan oyışmanıñ tarqala başlawınıñ ber bilgese dip bäyälände.
Bu waqıyğa “PKK”nıñ Törkiyägä qarşı küptännän alıp barğan terror ğamälläre barışında oyışmanıñ iñ möhim simvolik adımnarınıñ berse bularaq qabul itelä. “PKK” Änkara, AQŞ häm Awrupa Berlege tarafınnan terror oyışması dip tanıla.
“Kiçägedän başlap 47 yıllıq terror bälase inşalla betü prośessına kerde”, – dip belderde Ärdoğan.
“Törkiyä ozın, bik awır, gazaplı häm küz yäş’läre belän tulğan säxifäne kiçä yaba başladı. Bügen isä olı häm köçle Törkiyäneñ, Törkiyä ğasırınıñ işekläre kiñ açıldı”, – dip östäde ul.
Terrordan arınğan Törkiyä öçen alğa taba
Bu mizgelneñ milli yaxşıru häm strategik ciñü buluın beldergän Ärdoğan xökümätneñ terrordan arınğan Törkiyä wäğ’däsen yañartıp, berdämlek häm xoquqıy reformalar belän alğa barırğa süz birde.
“Berençe adım bularaq, parlamentta komissiya tözibez, prośessnıñ xoquqıy ixtıyacların tikşerä başlıybız”, – dide Ärdoğan häm iñne iñgä quyıp êşläyäçäklären, barlıq kirtälärne ciñep çıgaçaqların äytte.
Ärdoğan bu uñışnıñ barı tik xökümätneke genä tügel, ä böten Törkiyä xalıqınıñ buluın assızıqlap: “Törkiyä ciñde, xalqım ciñde. Törek, körd, ğaräp – 86 million watandaşıbıznıñ härberse ciñde”, – dip äytte.
Törkiyä ilbaşı: “Nindi êşkä totınsaq ta, närsä genä êşläsäk tä – Törkiyä öçen êşlibez, millätebez öçen êşlibez, bäysezlegebez häm kiläçägebez öçen êşlibez”, – dide.
Milli suverenitetqa qarata qatğıy totışın assızıqlağan Ärdoğan bolay dide: “Härkem şuña ışansın – Törkiyä Cömhüriyäte däwläteneñ däräcäsen töşerergä, başın tübän iyärgä röxsät itmäyäçäkbez. Berdämlegebezgä, watanıbızğa, millätebezgä, tınıçlıgıbızğa yanağan ber genä ğämälne dä qabul itmibez, mondıy ğamällärgä yul quymıybız”.
Ärdoğan bu mizgelne yaña çornıñ başlanğıçı dip atap: “Bügen böyek häm köçle Törkiyäneñ tañı ata. Terrorsız Törkiyä proyektıbıznı şuşı añlayış belän alıp barabız. Törkiyä ğasırınıñ işekläre töbenä qadär açıldı”,- dip belderde.