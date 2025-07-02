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Venesuêla xalıq ışanıçlıları BMO Keşe xoquqları yuğarı komissarın “telänmägän şäxes” dip iğ’lan itte
Venesuêla xökümäte Volker Türkneñ AQŞ tarafınnan Sal’vadorğa deportaśiyälängän venesuêlalılarnıñ xoquqların yaqlıy almawın belderde.
Venesuêla xalıq ışanıçlıları BMO Keşe xoquqları yuğarı komissarın “telänmägän şäxes” dip iğ’lan itte
National Assembly speaker Jorge Rodriguez called for the government to end any involvement with Turk's office. / AP
2 Июль 2025

Venesuêla mili assambleyası  BMO Keşe xoquqları yuğarı komissarı Volker Türkne “persona non grata” — yäğ’ni “telänmägän şäxes” dip iğ’lan itte.

Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ Keşe xoquqları yuğarı komissarı Türk uzğan atnada Karakas xökümäten üzbaştan buluın alğa sörgän saq astına alular başqaruda ğayeplägän ide.

Venesuêla xökümäte isä Türkneñ bu belderülären “agressivlıq” dip bäyäläp kire qaqtı.

Şulay uq xökümät moñarçı da Türkne AQŞ tarafınnan Salvordadağı törmägä cibärelgän venesuêlalılarnıñ xoquqların yaqlamawda häm AQŞta migrant ata-analarınnan ayırılğan venesuêlalı balalarnı qaytarunı taläp itmäwdä ğäyeplägän ide.

Milli assambleya räise Xorxe Rodriges xökümätne Türkneñ ofisı belän böten mönäsäbätlärne özärgä çaqırdı.

Yuğarı komissariat ofisı 2019 nçı yıldan birle Venesuêlada êşläp kilä, ämma äzerlägän tänqıydi xisaplar arqasında xökümättä  daimi bäxäslär tudıra.

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