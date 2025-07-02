Venesuêla mili assambleyası BMO Keşe xoquqları yuğarı komissarı Volker Türkne “persona non grata” — yäğ’ni “telänmägän şäxes” dip iğ’lan itte.
Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ Keşe xoquqları yuğarı komissarı Türk uzğan atnada Karakas xökümäten üzbaştan buluın alğa sörgän saq astına alular başqaruda ğayeplägän ide.
Venesuêla xökümäte isä Türkneñ bu belderülären “agressivlıq” dip bäyäläp kire qaqtı.
Şulay uq xökümät moñarçı da Türkne AQŞ tarafınnan Salvordadağı törmägä cibärelgän venesuêlalılarnıñ xoquqların yaqlamawda häm AQŞta migrant ata-analarınnan ayırılğan venesuêlalı balalarnı qaytarunı taläp itmäwdä ğäyeplägän ide.
Milli assambleya räise Xorxe Rodriges xökümätne Türkneñ ofisı belän böten mönäsäbätlärne özärgä çaqırdı.
Yuğarı komissariat ofisı 2019 nçı yıldan birle Venesuêlada êşläp kilä, ämma äzerlägän tänqıydi xisaplar arqasında xökümättä daimi bäxäslär tudıra.