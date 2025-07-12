TÜRKİYE
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Ärdoğan: “Terrorsız Törkiyä yaxşılıqlarğa forsat tudırsın”
Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan: “İlbezneñ iminlege, xalqıbıznıñ tınıçlığı häm töbägebezdä daimi tınıçlıq urnaştıru yulında Allah bezgä maqsatlarıbızğa ireşergä nasıyp itsen”.
Ärdoğan: “Terrorsız Törkiyä yaxşılıqlarğa forsat tudırsın”
The group of PKK terrorists laid down their weapons and destroyed them in northern Iraq. / AA
12 Июль 2025

Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan, “PKK” äğ’zaları bulğan terrorçı törkemneñ qoral taşlawınnan soñ terrordan arındırılğan Törkiyä yulında yasalğan möhim adımnıñ yaxşılıqlarğa forsat tudıruın teläde.

Ärdoğan comğa könne “X “platformasında yasağan belderüendä:
“İlebezneñ iminlege, xalqıbıznıñ tınıçlığı häm töbägebezdä daimi tınıçlıq urnaştıru yulında Allah bezgä maqsatlarıbızğa ireşergä nasıyp itsen”,-dide.

“PKK”lı  terrorçı törkem Ğıyraqnıñ tön’yağındağı Söläymaniya vilayätendä qoralların taşlap alarnı yuq itte.

Terror oyışması tarqatıldı

Aralarında 15 xatın -qız da bulğan terrorçılar törkeme qoralların zur qazan êçenä salıp yandırdı.

May ayında terror oyışması tarqalu häm qoralların taşlaw qararı qabul itkän ide. Bu belderü fevral’ ayında törmädä utıruçı “PKK” atamanı Abdullah Öcalannıñ  oyışmanı häm aña bäyle törkemnärne tarqatu, 40 yıldan artıq däwam itkän qorallı köräşne beterü turındağı çaqıruınnan soñ yasaldı.

Törkiyä, AQŞ häm Awrupa Berlege tarafınnan terror oyışması bularaq tanılğan “PKK” 40 yıldan artıq däwam itkän terror ğamällärendä xatın-qızlar, balalar, sabıylar häm qartlarnı da kertep  40 meñnän artıq keşeneñ ğomere özelügä säbäp buldı.

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