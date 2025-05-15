土耳其的"流星"导弹交易让希腊人感到不安 土耳其的"流星"导弹交易让希腊人感到不安

土耳其正在寻求获得流星导弹,以保护其在不断变化的安全挑战中的利益,但其邻国和北约盟友希腊正在竭尽全力阻止这一采购。

土耳其正在寻求获得流星导弹,以保护其在不断变化的安全挑战中的利益,但其邻国和北约盟友希腊正在竭尽全力阻止这一采购。