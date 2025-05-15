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特写
土耳其的"流星"导弹交易让希腊人感到不安
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土耳其正在寻求获得流星导弹,以保护其在不断变化的安全挑战中的利益,但其邻国和北约盟友希腊正在竭尽全力阻止这一采购。
土耳其正在寻求获得流星导弹,以保护其在不断变化的安全挑战中的利益,但其邻国和北约盟友希腊正在竭尽全力阻止这一采购。
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印巴发生二战以来最大规模的空战 125架战机参与
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双方空中交锋并未升级为全面跨境战争,双方据报均未越出各自的领空。
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全球军队将分析克什米尔空战
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巴基斯坦表示, 在持续一小时的战斗中, 他们击落了至少5架印度战机, 包括3架"阵风"战机。专家表示,这次战斗涉及约30架巴基斯坦战机和70架印度战机。
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微软宣布关闭 Skype 是否提醒我们科技从不等待任何人?
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在智能手机主导我们生活之前曾经连接数百万人视频通话的服务已停止运营, 那么，为什么这些改变了我们交流方式的平台如今却难以生存呢？
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埃尔多安和梅洛尼会晤:意大利-土耳其关系何去何从?
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土耳其总统埃尔多安在罗马会见了意大利总理梅洛尼，以加强防务关系并深化这两个地中海国家之间的贸易关系。此外，500 多名意大利和土耳其商界企业家在一个贸易论坛上会面，以促进两国之间的贸易关系。
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菲丹：PKK恐怖组织将像达伊沙一样，“无论以和平方式还是其他方式”最终将被赶出叙利亚
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哈坎·菲丹表示，任何允许在叙利亚中央当局以外携带武器的举措都是不可接受的。
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超越新闻/标题背后
英国应该向以色列外交部长吉德昂·萨尔提供手铐,而不是握手
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俄罗斯认为美中贸易战带来的利益大于风险
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分析:全球危机之下一场太空旅行如何沦为作秀
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无开斋节、无家园、无和平:以色列加剧加沙的噩梦
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持续不断的爆炸袭击打碎了加沙地区巴勒斯坦人追求正常生活的梦想,他们不得不忍受无休止的流离失所和痛苦。
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全球律师联盟将在国际法庭起诉"以色列军方和其他战犯"
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全球195个联盟，这个刚刚宣布成立的全球专家联盟，正寻求起诉在被围困的加沙地带涉嫌参与以色列军事行动或犯战争罪的以色列士兵和平民。
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土耳其谴责以色列对加沙持续的袭击
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土耳其外交部表示:"以色列造成新一轮暴力的行为是不可接受的。"
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亲以色列游说如何重塑美国校园的言论自由
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随着支持以色列的倡导团体如美国反诽谤联盟(ADL)直接与美国大学接触，针对支持巴勒斯坦的活动的政策引发了对公民权利的警报，以及政府对校园异议的影响。
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吉尔吉斯斯坦-塔吉克斯坦边界协议将如何影响中亚的未来
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前吉尔吉斯斯坦总理杰马特·奥托尔巴耶夫在一次独家采访中，向TRT World谈论了中亚地区的边界协议和地区性回报。
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土耳其的"流星"导弹交易让希腊人感到不安
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土耳其正在寻求获得流星导弹,以保护其在不断变化的安全挑战中的利益,但其邻国和北约盟友希腊正在竭尽全力阻止这一采购。
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为什么土耳其正在考虑限制儿童使用社交媒体?
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专家强调社交媒体的使用对心理和认知的影响，而家长则对其对儿童福祉的影响表示担忧。
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情感语言
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里海危机：一场迫在眉睫的环境和经济灾难
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禽流感： 我们应该担心吗？
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非洲木炭危机的可持续解决方案
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甜蜜的成功：迪拜巧克力如何走红
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通过影响者、美食博主和病毒式标签，我们来看看美食趋势是如何在数字时代掀起热潮的。我们以迪拜巧克力为例，分析它是如何在互联网上掀起风暴的。
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