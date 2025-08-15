وذكرت القوات الأوكرانية، في بيان عبر "تيليغرام"، أن الميناء يُستخدم كمركز لوجستي رئيسي للإمدادات العسكرية القادمة من إيران.

واضافت :"وفقاً للمعلومات المتوفرة، جرى تنفيذ هجوم على سفينة قادمة من إيران تحمل ذخيرة ومكونات لطائرات مسيّرة من طراز شاهد".

وأشارت إلى أن العمل جارٍ للتحقق من نتائج الهجوم، فيما لم تصدر موسكو أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي هذه المزاعم.