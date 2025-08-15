أخبار العالم
1 دقيقة قراءة
أوكرانيا تقول إنها استهدفت سفينة تحمل ذخيرة ومكونات مُسيّرات من إيران إلى روسيا
أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الجمعة، أنها استهدفت سفينة في ميناء "أوليا 4" الروسي بمنطقة أستراخان، قالت إنها كانت تنقل ذخيرة ومكونات طائرات مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد" إلى روسيا.
أوكرانيا تقول إنها استهدفت سفينة تحمل ذخيرة ومكونات مُسيّرات من إيران إلى روسيا
وذكرت القوات الأوكرانية، في بيان عبر "تيليغرام"، أن الميناء يُستخدم كمركز لوجستي رئيسي للإمدادات العسكرية القادمة من إيران / Reuters
15 أغسطس 2025

وذكرت القوات الأوكرانية، في بيان عبر "تيليغرام"، أن الميناء يُستخدم كمركز لوجستي رئيسي للإمدادات العسكرية القادمة من إيران.

واضافت :"وفقاً للمعلومات المتوفرة، جرى تنفيذ هجوم على سفينة قادمة من إيران تحمل ذخيرة ومكونات لطائرات مسيّرة من طراز شاهد".

وأشارت إلى أن العمل جارٍ للتحقق من نتائج الهجوم، فيما لم تصدر موسكو أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي هذه المزاعم.

اختيارات المحرر

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us