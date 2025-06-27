ونقلت قناة CNN الأمريكية، عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة واصلت محادثاتها مع طهران في أثناء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على المنشآت النووية في إيران، وبعد إعلان وقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر أنه خلال المحادثات جرى تقديم مقترحات مختلفة لإقناع إيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ونوقشت تفاصيل المقترحات في اجتماع عُقد بين الممثل الخاص لترمب، ستيف ويتكوف، وحلفاء في الخليج، في البيت الأبيض قبل الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.

وزعمت القناة أن أحد المقترحات التي نوقشت كان تقديم نحو 20 إلى 30 مليار دولار مساعدات لإيران لبرنامج نووي جديد لا يشمل أنشطة تخصيب يورانيوم، ويهدف حصراً إلى إنتاج الطاقة المدنية، ومن المقرر أن تأتي هذه الأموال من حلفاء عرب.

ولفتت إلى أن العروض الأخرى المقدمة شملت رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، والسماح لطهران بالوصول إلى 6 مليارات دولار موجودة حالياً في حسابات مصرفية أجنبية.

وأشارت القناة إلى دراسة فكرة دفع أموال لإيران لاستبدال منشأة فوردو النووية ببرنامج لا يشمل أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وفي 13 يونيو/حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو/حزيران، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفت طهران بالقول إنها "تضررت بشدة"، معتبرة أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي لم يحقق أهدافه، فيما تدعي تل أبيب وواشنطن تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات.