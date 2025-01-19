وتوجهت حافلات الصليب الأحمر التي تحملهم باتجاه مدينة رام الله، لتستقبلهم حشود غفيرة من ذويهم ومتضامنين ومحتفلين بالإفراج عنهم.

وأفرجت قوات الاحتلال عن الأسير المقدسي فهمي فروخ من بلدة سلوان، والأسيرة المقدسية روز خويص وزينة بربر، ضمن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن الأسرى المقدسيين وصلوا إلى منازلهم برفقة عناصر شرطة وجنود الاحتلال، لإجبارهم على عدم إظهار أي مظاهر فرح، بالإضافة إلى منع وجود أي شخص في المنزل سوى الأم والأب والأشقاء.

وفي وقت سابق الأحد، داهمت قوات الاحتلال منازل أهالي الأسرى الذين سيفرج عنهم، وطلبت منهم عدم إقامة أي مظاهر فرح أو استقبال المهنئين أو نشر صور.

وجاء الإفراج بعدما استكملت طواقم الصليب الأحمر فحص الأسرى والأسيرات الذين كان من المقرر الإفراج عنهم الأحد بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار رسمياً، في عملية التبادل مع ثلاث أسيرات إسرائيليات أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة سراحهن، إلا أن الاحتلال أخّر تسليمهم حتى فجر الاثنين.

وفجر الاثنين أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، أنه في أثناء عملية التدقيق في أسماء الأسرى المفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي، تَبيَّن وجود نقص في عدد الأسيرات، ما تسبب في تأخُّر عملية إطلاق سراحهم المقررة ضمن الدفعة الأولى للتبادل.

وقال المكتب في بيان عبر منصة تليغرام: "في أثناء عملية التدقيق في أسماء الأسرى المفرج عنهم في سجون عوفر، تبين وجود نقص أسيرة". وأضاف: "الطواقم الفنية تتواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال لالتزام قائمة الأسرى المتفق عليها، وخلال وقت قصير تنطلق حافلات الأسرى المفرج عنهم".

ومنذ عصر الأحد احتشد مئات من ذوي الأسرى في بلدة بيتونيا قرب سجن عوفر الإسرائيلي وسط الضفة الغربية، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة القريبة من السجن منطقة عسكرية مغلقة ومنع تجمُّع ذوي الأسرى.

وأصيب 7 فلسطينيين إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي في محيط سجن عوفر العسكري، المقام على أراضي بلدة بيتونيا غربيّ رام الله بالضفة الغربية.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على صحفيين واستهدفتهم بالقنابل الصوتية في محيط سجن عوفر، وأجبرت صحفيين ومواطنين على إخلاء المنطقة، وسط إطلاق قنابل الغاز لتفريقهم.

ونشرت مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى أسماء 90 فلسطينياً، هم 69 أسيرة و21 أسيراً، من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، من المقرر الإفراج عنهم الأحد.

وإجمالاً، تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حالياً وجود نحو 96 أسيراً إسرائيلياً بغزة، أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

وصباح الأحد بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوماً، ويُتفاوض خلالها لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.