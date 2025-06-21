وأعلن جيش الاحتلال في بيان فجر اليوم أن "سلاح الجو بدأ الآن موجة من الهجمات ضد بنى تحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ في وسط إيران"، دون تفاصيل أخرى.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن إسرائيل استهدفت موقع أصفهان النووي، مؤكدة أنه لا يوجد تسرب لمواد خطيرة جرّاء ذلك.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع أصوات انفجارات في أصفهان، وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي، كما أفادت أيضاً بتفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في مدن مشهد وبوشهر وكرمانشاه.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إنّ أنظمة الدفاع الجوي تصدّت لأجسام جوية في شيراز جنوب غربي البلاد، وأسقطت مسيّرة في إيلام.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن المضادات الدفاعية تصدّت لمسيّرات إسرائيلية صغيرة في أجواء مدينة تبريز شمال غربي إيران.

من جهته أفاد المتحدث باسم مقر إدارة محافظة قم جنوب العاصمة الإيرانية طهران بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف الطابق الرابع من مبنى بمدينة قم جنوب طهران.

اعتقال عملاء

في غضون ذلك، أعلنت شرطة محافظة قم الإيرانية اعتقال 22 شخصاً بتهمة "التجسس لحساب إسرائيل".

ونقلت وكالة فارس عن رئيس استخبارات الشرطة في المحافظة، اليوم السبت، قوله إنه منذ بدء الضربات الإسرائيلية في 13 يونيو/حزيران جرى "التعرف على 22 شخصاً واعتقالهم لاتهامهم بالارتباط بأجهزة التجسس التابعة للكيان الصهيوني وبلبلة الرأي العام".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الإيرانية إلقاء القبض على عميلين لجهاز الموساد الإسرائيلي، كانا يحاولان إرسال موقع أحد المسؤولين الإيرانيين الكبار لاستهدافه.

وأضافت الشرطة أن المتهمَين اعترفا بتلقيهما مبلغَ ألفَي دولار من الخارج لكل عملية يقومان بها.

وأمس الجمعة، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأنه جرى اعتقال "مواطن أوروبي كان يريد التجسس على مناطق حساسة في البلاد" في جنوب غرب إيران، من دون أن تحدد هويته أو تاريخ التوقيف.

وأضافت الوكالة أنه “توجّه إلى البلاد بوصفه سائحاً مع بدء الهجوم الوحشي للنظام الصهيوني".

والخميس، قال قائد شرطة غرب طهران كيومرث عزيزي، في بيان: "جرى توقيف 24 شخصاً كانوا يتجسسون لصالح العدوّ الصهيوني على أرض الواقع وعبر الإنترنت... كانوا يحاولون زعزعة الرأي العام وتشويه وتدمير صورة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.