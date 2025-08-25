ورغم أن إسرائيل التزمت مسبقاً شراء أربع طائرات من الطراز ذاته، فإنها ما زالت تعتمد على عدد محدود من طائرات بوينغ 707.

وقد أثارت حرب الأيام الـ12 ضد إيران تساؤلات حادة بشأن قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على إدارة عمليات التزود بالوقود جواً، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى نفي تقديم أي دعم إضافي، حسب تقرير الموقع.

في هذا السياق، صرح اللواء أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بأن الطائرتين الخامسة والسادسة من طراز KC-46 ستمنحان سلاح الجو الإسرائيلي ذراعاً استراتيجية أطول وأكثر فاعلية.

وتبلغ قيمة الصفقة الجديدة نحو 500 مليون دولار، ومن المقرر أن تمضي قدماً بعد تصديق اللجنة الوزارية لمشتريات الدفاع في إسرائيل، على أن يجري تمويلها من المساعدات الأمريكية.

وزارة الدفاع الإسرائيلية أوضحت أن الطائرات ستُجهَّز بأنظمة إسرائيلية تتوافق مع المتطلبات العملياتية لسلاح الجو، وذلك وفقاً لموقع The War Zone الذي أشار إلى أن هذه التعديلات قد تشمل قدرات اتصال وقيادة متقدمة.

في عام 2020، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة لبيع ثماني طائرات KC-46 لإسرائيل بقيمة تصل إلى 2.4 مليار دولار.

وفي العام التالي، قدّمت إسرائيل طلبها الأول رسمياً، كما استفسرت عن إمكانية تسلم أول طائرتين من دفعة كانت مخصصة أصلاً لسلاح الجو الأمريكي، في محاولة لتسريع الجدول الزمني، حسب ما أفاد The War Zone.

أما في عام 2022، فقد منحت وزارة الدفاع الأمريكية شركة بوينغ عقداً بقيمة 930 مليون دولار لتزويد إسرائيل بأربع طائرات KC-46، مع جدول تسليم يمتد حتى نهاية عام 2026.

ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت فمن المتوقع أن تصل أول طائرة KC-46 خلال العامين القادمين، أما بقية الطائرات -بما في ذلك الطائرتان الإضافيتان- فستُسلَّم تدريجياً حتى عام 2030.

الجولة الأولى من القتال

يعتمد سلاح الجو الإسرائيلي على أسطول من طائرات التزود بالوقود، أبرزها بوينغ 707 المخصصة لتزويد المقاتلات، وطائرات C-130 هيركوليز بطرازاتها المختلفة المخصصة لتزويد المروحيات.

ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن معظم هذه الطائرات تخدم في الأسطول الإسرائيلي منذ عقود، وتملك سجلاً طويلاً من المشاركة في عمليات كبرى، منها قصف المفاعلات النووية في العراق وسوريا، وعمليات عسكرية في اليمن ولبنان وسوريا وغزة.

هذا التاريخ الطويل في الخدمة يُترجم إلى استهلاك كبير في ساعات الطيران، ما يزيد احتمالات الأعطال ويقلل من موثوقية الأسطول بالعمليات بعيدة المدى.

ووفقاً لموقع "The War Zone" تشير التقديرات إلى أن إسرائيل لا تملك حالياً أكثر من سبع طائرات 707 في الخدمة، مع صور أقمار صناعية لقاعدة نيفاتيم الجوية أواخر العام الماضي أظهرت خمس طائرات فقط.

وتعتمد تقنية التزود بالوقود المستخدمة في هذه الطائرات على نظام "الحقن"، إذ يخرج ذراع تلسكوبية من مؤخرة طائرة التزود بالوقود (التانكر)، يجري توجيهها بواسطة مشغّلي الطائرة إلى فتحة استقبال الوقود في المقاتلة، الواقعة على سطحها العلوي.