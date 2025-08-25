ورغم أن إسرائيل التزمت مسبقاً شراء أربع طائرات من الطراز ذاته، فإنها ما زالت تعتمد على عدد محدود من طائرات بوينغ 707.
وقد أثارت حرب الأيام الـ12 ضد إيران تساؤلات حادة بشأن قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على إدارة عمليات التزود بالوقود جواً، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى نفي تقديم أي دعم إضافي، حسب تقرير الموقع.
في هذا السياق، صرح اللواء أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بأن الطائرتين الخامسة والسادسة من طراز KC-46 ستمنحان سلاح الجو الإسرائيلي ذراعاً استراتيجية أطول وأكثر فاعلية.
وتبلغ قيمة الصفقة الجديدة نحو 500 مليون دولار، ومن المقرر أن تمضي قدماً بعد تصديق اللجنة الوزارية لمشتريات الدفاع في إسرائيل، على أن يجري تمويلها من المساعدات الأمريكية.
وزارة الدفاع الإسرائيلية أوضحت أن الطائرات ستُجهَّز بأنظمة إسرائيلية تتوافق مع المتطلبات العملياتية لسلاح الجو، وذلك وفقاً لموقع The War Zone الذي أشار إلى أن هذه التعديلات قد تشمل قدرات اتصال وقيادة متقدمة.
في عام 2020، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة لبيع ثماني طائرات KC-46 لإسرائيل بقيمة تصل إلى 2.4 مليار دولار.
وفي العام التالي، قدّمت إسرائيل طلبها الأول رسمياً، كما استفسرت عن إمكانية تسلم أول طائرتين من دفعة كانت مخصصة أصلاً لسلاح الجو الأمريكي، في محاولة لتسريع الجدول الزمني، حسب ما أفاد The War Zone.
أما في عام 2022، فقد منحت وزارة الدفاع الأمريكية شركة بوينغ عقداً بقيمة 930 مليون دولار لتزويد إسرائيل بأربع طائرات KC-46، مع جدول تسليم يمتد حتى نهاية عام 2026.
ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت فمن المتوقع أن تصل أول طائرة KC-46 خلال العامين القادمين، أما بقية الطائرات -بما في ذلك الطائرتان الإضافيتان- فستُسلَّم تدريجياً حتى عام 2030.
الجولة الأولى من القتال
يعتمد سلاح الجو الإسرائيلي على أسطول من طائرات التزود بالوقود، أبرزها بوينغ 707 المخصصة لتزويد المقاتلات، وطائرات C-130 هيركوليز بطرازاتها المختلفة المخصصة لتزويد المروحيات.
ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن معظم هذه الطائرات تخدم في الأسطول الإسرائيلي منذ عقود، وتملك سجلاً طويلاً من المشاركة في عمليات كبرى، منها قصف المفاعلات النووية في العراق وسوريا، وعمليات عسكرية في اليمن ولبنان وسوريا وغزة.
هذا التاريخ الطويل في الخدمة يُترجم إلى استهلاك كبير في ساعات الطيران، ما يزيد احتمالات الأعطال ويقلل من موثوقية الأسطول بالعمليات بعيدة المدى.
ووفقاً لموقع "The War Zone" تشير التقديرات إلى أن إسرائيل لا تملك حالياً أكثر من سبع طائرات 707 في الخدمة، مع صور أقمار صناعية لقاعدة نيفاتيم الجوية أواخر العام الماضي أظهرت خمس طائرات فقط.
وتعتمد تقنية التزود بالوقود المستخدمة في هذه الطائرات على نظام "الحقن"، إذ يخرج ذراع تلسكوبية من مؤخرة طائرة التزود بالوقود (التانكر)، يجري توجيهها بواسطة مشغّلي الطائرة إلى فتحة استقبال الوقود في المقاتلة، الواقعة على سطحها العلوي.
ولتأمين العملية، شاركت طائرات الإنذار المبكر الإسرائيلية من طراز "جولف ستريم" (النسخة المسماة "نحشون إيتام")، والمجهزة برادارات جانبية عالية القدرة، لكشف المجال الجوي المحيط بمنطقة التزود بالوقود لمسافات قد تصل إلى مئات الكيلومترات.
كما رافقت العملية طائرات الحرب الإلكترونية "نحشون شافيت"، وهي أيضاً من طراز "جولف ستريم"، لتؤدي دور التشويش على الأنظمة الإلكترونية المعادية، بما في ذلك تعطيل أنظمة الملاحة والتموضع العالمي (GPS)، في خطوة تهدف إلى تأمين المجال الجوي وحماية مقاتلات سلاح الجو في أثناء عملية التزود بالوقود الحرجة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ نحو 600 عملية تزوُّد بالوقود جواً خلال أيام الحرب الـ12 مع إيران، في مؤشر على كثافة الطلعات الجوية وطول المسافات التي قطعتها المقاتلات المشاركة.
وجرى توثيق إحدى هذه العمليات فوق محافظة دير الزور السورية، التي تُعد موقعاً مثالياً لإعادة تزويد الطائرات بالوقود، نظراً لقربها من مسارات الطيران المؤدية إلى العمق الإيراني.
وفي أحد المقاطع المصوّرة، ظهرت مقاتلة من طراز F-16 في أثناء تزوّدها بالوقود في الجو من طائرة بوينغ 707، وهي طائرة قديمة مخصصة لهذا الغرض لا تزال تُستخدم في سلاح الجو الإسرائيلي، ما يؤكد مشاركة الطرازات المتقادمة إلى جانب الأحدث في العمليات الجوية.
وأدى الطلب المتزايد على قدرات التزود بالوقود، سواء في العمليات القتالية أو في التدريبات، إلى إثارة تكهنات بأن القوات الجوية الأمريكية قدّمت دعماً مباشراً لإسرائيل، غير أن وزارة الدفاع الأمريكية سارعت إلى نفي ذلك بشكل قاطع بعد الحرب مع إيران، وفق ما ذكر موقع The War Zone.
وأوضح متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية أن بلاده "تُجري تدريبات دورية مع الحلفاء والشركاء ضمن نطاق القيادة المركزية، ويشارك سلاح الجو الإسرائيلي بشكل منتظم في هذه الأنشطة، لكن طائرات التزود بالوقود الأمريكية لا تنفذ عمليات تزوّد بالوقود جواً مع سلاح الجو الإسرائيلي"، حسب ما أورد The War Zone.
ورغم هذا النفي الرسمي، لا تزال بعض التقارير تشير إلى احتمال حصول إسرائيل على دعم فعلي خلال القتال. وفي حال كان النفي الأمريكي صحيحاً بالكامل، فإن ذلك يبرز –كما أشار The War Zone– قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على الحفاظ على وتيرة عمليات مرتفعة وتحقيق نتائج بعيدة المدى بموارده الذاتية فقط.
الاستعداد لعملية جديدة
وربطت صحيفة يديعوت أحرونوت بين صفقة طائرات التزود بالوقود الجديدة وبين الاستعدادات الإسرائيلية لاحتمال تجدّد المواجهة مع إيران.
وأوضحت الصحيفة أن الطائرات، التي سيُطلق عليها في سلاح الجو اسم "جدعونيون"، جاءت ضمن توصيات سابقة بزيادة عدد الصهاريج الجوية قبل المعركة الأخيرة مع إيران، غير أن القرار تبلور بشكل خاص خلال العامين الماضيين مع الانتقال من مرحلة "حرب الظلال" الطويلة إلى المواجهات العلنية المباشرة.
وحسب الصحيفة، يقدّر سلاح الجو الإسرائيلي أنه مع امتلاك ست طائرات KC-46 جديدة إلى جانب أسطول "الريئم" القديم، ستتمكن إسرائيل من تشغيل قوة جوية شبه متواصلة فوق سماء إيران، وفرض ما يشبه "الخنق الجوي" عليها.
كما نقلت يديعوت أحرونوت عن قيادة سلاح الجو أن وجود ستة صهاريج حديثة سيسمح بتقليص مدة جولات القتال الممتدة من يومين أو ثلاثة أو حتى أسبوع كامل، إلى نصف المدة تقريباً، وذلك بفضل القدرة على تنفيذ عدد أكبر من الضربات في وقت قصير.
وأضافت أن "إلقاء نحو 3500 ذخيرة خلال أسبوعين في إيران، كما حدث في يونيو الماضي، يمكن أن يتحقق مستقبلاً خلال أسبوع واحد أو أقل، مع تقليل مستوى المخاطر التي تتعرض لها الطائرات".