ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية في إيران، عن عراقجي تشديده على أن القانون الذي أقره مجلس الشورى (البرلمان)، "لم يتعرض للانتهاك كما ادعى بعض النواب".

وقال: "القانون الذي أقره مجلس الشورى جعل التعاون مع الوكالة مشروطاً بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبناءً على ذلك، تُحال جميع طلبات الوكالة، بموجب القانون، إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للبت فيها".

وأعلن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الأربعاء، موافقة السلطات الإيرانية على استئناف فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية لأنشطتها داخل البلاد.

في المقابل، عبّر عدد من نواب البرلمان الإيراني عن اعتراضهم على هذه الخطوة، واعتبروها مخالفة للقانون الذي أقره البرلمان مؤخراً، والذي يمنع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأثار هذا الإعلان موجة من الانتقادات داخل البرلمان، حيث وصف النائب المحافظ كامران قازنفري قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يرأسه الرئيس مسعود بزشكيان، بأنه "مخالف للقانون"، مؤكداً أن الملف سيُحال إلى القضاء.

من جانبه، طالب النائب أمير حسين ثابتي وزير الخارجية بالكشف عن تفاصيل الاتفاق مع الوكالة، واتهم المفتشين الدوليين بالقيام بـ"أعمال تجسس".