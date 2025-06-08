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منتخب البرتغال يفوز بلقب بطل دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح
فاز منتخب البرتغال لقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الثانية في النسخة الرابعة للبطولة، بعد فوزه على نظيره الإسباني، بركلات الترجيح 5-3، أمس الأحد، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية.
منتخب البرتغال يفوز بلقب بطل دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح
منتخب البرتغال يحصد لقب بطل دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح / Reuters
8 يونيو 2025

ومنح مارتن زوبيمندي التقدّم لإسبانيا في الدقيقة 21، ليصنع أملاً لمنتخبه بالفوز بكأس أخرى بعد التتويج ببطولة أوروبا العام الماضي، قبل أن نجح نونو منديز ظهير باريس سان جيرمان في إدراك التعادل بعد عمل جيد من رونالدو في بداية الهجمة.

واستعاد ميكل أويارزابال، الذي سجل هدف الفوز على إنكلترا في نهائي بطولة أوروبا، التقدم لإسبانيا قرب نهاية الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من بيدري.

لكن القائد رونالدو، الذي غادر قبل النهاية للإصابة، أدرك التعادل في الدقيقة 61 بعدما سجل هدفه الدولي رقم 138 ليرسل المباراة إلى ركلات الترجيح.

وأهدر ألفارو موراتا ركلة الترجيح الرابعة لإسبانيا، قبل أن يسجل روبن نيفيز الركلة الحاسمة وينتزع الفوز لبلاده.

ورفع رونالدو، ورفاقه كأس البطولة للمرة الثانية بعد سابق فوزهم بالنسخة الأولى عام 2019، ليضاف إلى اللقب الأغلى في تاريخ البرتغال وهو بطولة "يورو 2016" في فرنسا.

مصدر:TRT Arabi
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