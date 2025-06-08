ومنح مارتن زوبيمندي التقدّم لإسبانيا في الدقيقة 21، ليصنع أملاً لمنتخبه بالفوز بكأس أخرى بعد التتويج ببطولة أوروبا العام الماضي، قبل أن نجح نونو منديز ظهير باريس سان جيرمان في إدراك التعادل بعد عمل جيد من رونالدو في بداية الهجمة.

واستعاد ميكل أويارزابال، الذي سجل هدف الفوز على إنكلترا في نهائي بطولة أوروبا، التقدم لإسبانيا قرب نهاية الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من بيدري.

لكن القائد رونالدو، الذي غادر قبل النهاية للإصابة، أدرك التعادل في الدقيقة 61 بعدما سجل هدفه الدولي رقم 138 ليرسل المباراة إلى ركلات الترجيح.

وأهدر ألفارو موراتا ركلة الترجيح الرابعة لإسبانيا، قبل أن يسجل روبن نيفيز الركلة الحاسمة وينتزع الفوز لبلاده.

ورفع رونالدو، ورفاقه كأس البطولة للمرة الثانية بعد سابق فوزهم بالنسخة الأولى عام 2019، ليضاف إلى اللقب الأغلى في تاريخ البرتغال وهو بطولة "يورو 2016" في فرنسا.