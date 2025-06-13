وفي تركيا، أعلن وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، أن شركات الطيران التركية، وعلى رأسها الخطوط الجوية التركية، ألغت جميع رحلاتها إلى إيران والعراق وسوريا والأردن، حتى يوم الاثنين 16 يونيو/حزيران الجاري، مشيراً إلى أن المسارات الجوية أُعيد تخطيطها لتجنّب الأجواء "المحفوفة بالمخاطر".

وأوضح أورال أوغلو، عبر منصة إكس، أن الإغلاق الجوي لإسرائيل وإيران والعراق وسوريا يأتي بسبب "ازدياد التهديدات الأمنية عقب العدوان الإسرائيلي على إيران"، مؤكداً أن المديرية العامة للطيران المدني اتخذت التدابير اللازمة بالتنسيق مع شركات الطيران الوطنية.

في سياق متصل، أعلنت شركة طيران الإمارات، تعليق رحلاتها من وإلى العراق والأردن ولبنان وإيران، فيما توقّع مطار أبو ظبي الدولي حدوث اضطرابات في عدد من الرحلات. كما أكدت شركة مطارات دبي وجود تأخيرات أو إلغاءات في بعض الرحلات المغادرة من مطارَي دبي الدولي و"آل مكتوم" بسبب إغلاق الأجواء فوق إيران والعراق وسوريا.

من جانبها، قررت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها بشكل مؤقت إلى كل من إيران والعراق. كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت "تحويل، وإلغاء، وإعادة جدولة" عدد من الرحلات عبر مطار الكويت الدولي.

وفي أوروبا، علّقت شركة "إير فرنس" رحلاتها إلى تل أبيب "حتى إشعار آخر"، وقال متحدث باسم الشركة لوكالة “فرنس برس” إن القرار جاء عقب إغلاق الأجواء الإسرائيلية، مضيفاً أن بإمكان المسافرين المتضررين استبدال تذاكرهم مجاناً. في المقابل، حافظت الشركة على رحلاتها إلى لبنان ودول أخرى في المنطقة.

أما مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، فقد أعلنت تعليق رحلاتها إلى طهران حتى 31 يوليو/تموز القادم، ومدّدت تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى التاريخ نفسه. وفي السياق ذاته، أوقفت شركة الخطوط الجوية السويسرية، المملوكة لـ”لوفتهانزا”، رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول القادم، كما علّقت رحلاتها إلى بيروت حتى نهاية يوليو/تموز المقبل.

روسياً، أوصت هيئة الطيران المدني "روسافياتسيا" شركات الطيران الروسية بعدم التحليق فوق إسرائيل والأردن والعراق وإيران، أو استخدام مطارات تلك الدول، على أن يستمر هذا الحظر حتى 26 يونيو/حزيران أو حتى إشعار آخر.

وفي الهند، أفادت شركة "إير إنديا" بتحويل مسار أو إعادة توجيه 16 رحلة جوية بين الهند ومدن في أوروبا وأمريكا الشمالية، بسبب التطورات المفاجئة في إيران. وأفاد موقع "فلايت أوير" بأن رحلات متوجهة إلى فيينا ولندن اضطرت إلى العودة بعد دخول المجال الجوي الإيراني في أثناء تنفيذ الهجوم الإسرائيلي.

كانت إسرائيل قد شنت، فجر الجمعة، هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران بمشاركة أكثر من 200 مقاتلة، في عملية حملت اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت خلالها منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة، واغتالت عدداً من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.