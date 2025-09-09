الهجمات على إيران
2 دقيقة قراءة
إيران توافق على إعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وغروسي: خطوة بالاتجاه الصحيح
أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، موافقتها على إعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما أكد مدير الوكالة رافائيل غروسي أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار الاتجاه الصحيح.
إيران توافق على إعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وغروسي: خطوة بالاتجاه الصحيح
جرى تعليق التعاون في أعقاب هجمات يونيو/حزيران التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة. / Reuters
9 سبتمبر 2025

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للتليفزيون الرسمي، إن طهران وافقت على إطار تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تعليقها التعاون في أعقاب هجمات يونيو/حزيران التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكر بقائي عقب اجتماع في القاهرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إنّ "إيران توصلت والوكالة الدولية إلى تفاهم حول كيفية التعاطي في ظل الظروف الجديدة".

من جانبه، قال غروسي إنّ "الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في إيران بشكل كامل، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وأوضح غروسي في تغريدة عبر منصة إكس، أنه اتفق مع وزير الخارجية الإيراني على الآليات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران، مشدداً على أنها "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

اختيارات المحرر

وفي 13 يونيو/حزيران 2025، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، وردت عليه طهران، قبل أن تعلن واشنطن في 22 من الشهر ذاته وقفاً لإطلاق النار.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال فلسطين وأراضٍ في سوريا ولبنان.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us