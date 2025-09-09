وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للتليفزيون الرسمي، إن طهران وافقت على إطار تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تعليقها التعاون في أعقاب هجمات يونيو/حزيران التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكر بقائي عقب اجتماع في القاهرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إنّ "إيران توصلت والوكالة الدولية إلى تفاهم حول كيفية التعاطي في ظل الظروف الجديدة".

من جانبه، قال غروسي إنّ "الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في إيران بشكل كامل، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وأوضح غروسي في تغريدة عبر منصة إكس، أنه اتفق مع وزير الخارجية الإيراني على الآليات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران، مشدداً على أنها "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".