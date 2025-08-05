Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 4 августа заявил, что Израиль полностью оккупирует сектор Газа, включая районы, где, как предполагается, удерживаются израильские заложники. Он преподнес аннексию как попытку «освободить Газу» от власти ХАМАС.
Заявление прозвучало на фоне паузы в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников в Катаре. Посредники сталкиваются с сопротивлением обеих сторон — Израиль не хочет полного прекращения огня и вывода своих войск из Газы, ХАМАС же настаивает на мире без дальнейших военных действий.
При этом глава МИД Гидеон Саар ранее опровергал Нетаньяху, утверждая, что Израиль «не намерен» контролировать Газу в долгосрочной перспективе и обеспокоен лишь безопасностью.
Однако сам Нетаньяху уже открыто говорит об оккупации и ссылается на план Дональда Трампа, предполагающий полную депортацию всех жителей Газы и превращение территории в туристический курорт. Региональные страны и гуманитарные организации назвали такую идею нарушением международного права.
Планы на послевоенную Газу остаются неопределенными. Однако в 2023 году форум «Оборона и безопасность Израиля», объединяющий более 35 тыс. резервистов, подготовил возможный план под названием «Программа безопасности и восстановления Газы».
В нем предлагается де-факто оккупировать Газу, восстановить экономику и инфраструктуру, а также искоренить «убийственную идеологию». План исключает любую форму палестинского суверенитета, присутствие Палестинской администрации и участие ООН. Также отвергается идея создания палестинского государства в Газе.
Хотя в документе нет прямого призыва к аннексии, он подчеркивает, что армия Израиля должна играть ключевую роль в управлении Газой.
Представители правительства Израиля подтвердили, что план рассматривается в качестве основного, но окончательного решения нет. Члены ультраправой коалиции Оад Таль и Симха Ротман заявили, что он соответствует их позиции: устранение ХАМАС, отсутствие Палестинской администрации, палестинского государства и ООН. То есть полная оккупация Газы без международных наблюдателей.
Однако не все даже внутри кабинета Нетаньяху согласны с такой логикой. В частности, между Нетаньяху и начальником Генштаба генерал-лейтенантом Эялем Замиром вспыхнули острые разногласия. Военачальник не считает оправданным удерживать такую большую армию в Газе.
Канцелярия премьера в ответ заявила: «Если это вам не подходит — подайте в отставку».