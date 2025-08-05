Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 4 августа заявил, что Израиль полностью оккупирует сектор Газа, включая районы, где, как предполагается, удерживаются израильские заложники. Он преподнес аннексию как попытку «освободить Газу» от власти ХАМАС.

Заявление прозвучало на фоне паузы в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников в Катаре. Посредники сталкиваются с сопротивлением обеих сторон — Израиль не хочет полного прекращения огня и вывода своих войск из Газы, ХАМАС же настаивает на мире без дальнейших военных действий.

При этом глава МИД Гидеон Саар ранее опровергал Нетаньяху, утверждая, что Израиль «не намерен» контролировать Газу в долгосрочной перспективе и обеспокоен лишь безопасностью.

Однако сам Нетаньяху уже открыто говорит об оккупации и ссылается на план Дональда Трампа, предполагающий полную депортацию всех жителей Газы и превращение территории в туристический курорт. Региональные страны и гуманитарные организации назвали такую идею нарушением международного права.

Планы на послевоенную Газу остаются неопределенными. Однако в 2023 году форум «Оборона и безопасность Израиля», объединяющий более 35 тыс. резервистов, подготовил возможный план под названием «Программа безопасности и восстановления Газы».

В нем предлагается де-факто оккупировать Газу, восстановить экономику и инфраструктуру, а также искоренить «убийственную идеологию». План исключает любую форму палестинского суверенитета, присутствие Палестинской администрации и участие ООН. Также отвергается идея создания палестинского государства в Газе.