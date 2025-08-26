Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз и США усилят давление на Россию, если не состоится встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сделал это заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

«Мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина... Если такая встреча не состоится, как было согласовано между [президентом США Дональдом] Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев. Тогда мы снова будем совещаться по этому поводу», — сказал Мерц.

По его словам, если Москва не согласится на саммит, потребуется «еще большее давление».

«На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции. Американский президент также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин», — отметил канцлер.

Мерц подчеркнул, что если двусторонняя встреча не состоится, то следующим шагом может стать трехсторонний формат с участием Путина, Зеленского и Дональда Трампа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что для переговоров Путина и Зеленского необходимо наличие повестки, которой, по его словам, пока нет. Он обвинил Киев в торможении мирного процесса, отметив, что Украина отвергает условия Москвы.

Лавров подчеркнул, что Россия признает Зеленского «де-факто главой режима» и готова вести переговоры в этом статусе. Однако, по его словам, остается вопрос о том, имеет ли он право подписывать документы.