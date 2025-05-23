Причиной размолвки Венгрии и ЕС стал вопрос поддержки Украины. Будапешт блокирует инициативы, связанные с предоставлением Киеву гарантий безопасности и выделением стране военной помощи. Отличается мнение венгерских властей и в отношении антироссийских санкций: государство периодически обещает наложить вето на ограничения ЕС в отношении российских энергоресурсов.

Теперь в ЕС намерены рассмотреть возможность лишить Венгрию права голоса. В ее отношении могут применить статью 7 Договора о ЕС. Она позволяет ограничить права страны-участницы, включая право на голосование, если она систематически нарушает ключевые ценности ЕС: демократию, права человека, верховенство права.

Отозвать у Будапешта право голоса еще в апреле предлагал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. По его мнению, отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана голосовать за решения ЕС, ведет к расколу и ставит под угрозу безопасность всего блока. «У нас есть такая возможность [лишить права голоса], и я считаю, что она становится все ближе и ближе», — отмечал эстонский дипломат.

Если Венгрию действительно лишат права голоса, то это станет чрезвычайным событием, говорит TRT на русском политолог Николай Топорнин. Но шанс того, что это произойдет, крайне маловероятен.

«Чтобы лишить страну права голоса, необходимо, чтобы треть стран ЕС выступили с этой инициативой. Далее решение принимается большинством — четыре пятых от количества членов Совета. Также необходимо пройти голосование в Европарламенте. Сама процедура крайне сложная в реализации и возможна лишь в случае, если ни у кого нет сомнений в ее необходимости», — поясняет эксперт.

Похожий процесс проводился лишь однажды — в отношении Польши. Рассмотрение началось в 2017 году на фоне реформы польской судебной системы. В Брюсселе также посчитали, что инициатива ставит под угрозу принцип разделения властей в стране. Процедура была прекращена лишь в 2024 году.

В ситуации с Венгрией важную роль играет тот факт, что претензии к ней касаются внешней политики, которая не входит в компетенцию Брюсселя, также подчеркивает Топорнин. У каждого государства могут быть свои полномочия и взгляд на тот или иной вопрос. Лишение Венгрии права голоса маловероятно еще и потому, что на голосовании может присутствовать глава МИД страны Петер Сийярто, который также выскажет свои возражении.

Наиболее вероятные шаги в отношении Будапешта со стороны ЕС — заморозка тех или иных программ, продолжает эксперт: «Это может быть сделано не напрямую, то есть никто не будет анонсировать, что это рычаг давления для голосования по вопросу Украины. Напротив, в ЕС могут найти у Венгрии бюджетные или проектные проблемы, там могут вернуться к вопросу положения венгерской оппозиции. Такой метод воздействия станет более эффективным».

Между Венгрией и Евросоюзом периодически вспыхивают те или иные конфликтные ситуации, также напоминает TRT на русском политолог Наталья Еремина. Но зачастую они заканчиваются заморозкой средств для страны, которые она получала в рамках различных программ.

«На самом деле Евросоюзу не выгодно использовать такие яркие и тяжелые инструменты, как лишение права голоса. Это может привести к серьезнейшему конфликту с этим государством. И в данном случае есть группа стран, которые также расценивают действия Венгрии как защиту национального суверенитета».

Эксперт считает, что Брюссель пойдет по традиционному пути, чтобы повлиять на решения Венгрии: длительные переговоры, попытки шантажировать и договориться, поиск компромиссов.

«Венгрия поняла, что можно играть в эту игру и требовать каких-то компромиссных решений, занимая жесткую позицию под тем или иным вопросам, — поясняет Наталья Еремина. — Будапешт показывает, что отстаивает свой суверенитет, но при этом заставляет ЕС пойти на компромисс, например, по вопросу энергетической политики или поддержки Украины».