Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, в конце недели в Стамбуле может пройти очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Даты встречи уточняются, других подробностей не приводится.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях подтвердил, что Киев предложил Москве провести очередную встречу. По его словам, Украина готова обсуждать прекращение огня, обмен пленных и возвращение депортированных детей.

«Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений. Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно длительный. Украина готова к такой встрече», — заявил Зеленский.

В Кремле подтвердили, что переговорный процесс нуждается в «добавлении динамики», но подробности предстоящего раунда не раскрывают.

Предыдущие раунды в Стамбуле — последний из которых прошел 2 июня — завершились обменом пленными и телами погибших.

Между тем позиции сторон по условиям перемирия остаются диаметрально противоположными. В начале июня Москва и Киев обменялись меморандумами, которые президент РФ Владимир Путин назвал несовместимыми.

Зеленский, в свою очередь, охарактеризовал российский документ как «ультиматум» и заявил, что воспринимать его всерьез нельзя.

Москва требует вывода украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, существенного сокращения вооруженных сил, прекращения мобилизации, отказа от претензий на членство в НАТО и прекращения поддержки союзниками. Киев такие условия называет неприемлемыми.